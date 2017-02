"Debemos mostrar nuestra mejor cara"

Paulo Fonseca, entrenador del Shakhtar Donetsk, compareció ayer en la previa del partido ante el Celta para dar dos mensajes: el resultado de la ida no decide nada y su equipo no saldrá hoy a jugar con dicho marcador sino a atacar. "El Shakhtar siempre sale al campo con un único deseo: ganar. Es cierto que ganamos en España, pero afrontamos 90 minutos más muy duros. Estoy totalmente convencido de que el Celta peleará hasta el pitido final e intentará dar la vuelta a la eliminatoria", señaló.

Para dar cuenta de la peligrosidad del conjunto vigués, el técnico portugués remarcó especialmente un daro: "Nuestro rival ha marcado siempre en sus partidos fuera de casa en la Liga Europa. Son un equipo muy fuerte y muy peligroso. Por eso, el Shakhtar debe mostrar su mejor cara para eliminar al Celta. Para lograrlo, necesitamos jugar justo como jugamos siempre. Debemos hacer un juego de ataque y estar seguros atrás".

A Fonseca le preocupa que el 0-1 de la ida ejerza un efecto pernicioso sobre sus jugadores o sobre la afición, pensando que ya está todo hecho o que va a ser fácil: "De ninguna manera saldremos al campo pensando que ya está todo decidido. Respetamos mucho al Celta y sabemos de sus virtudes. Pero, para ser sincero, nosotros creemos firmemente en nuestra fuerza".

El entrenador luso deseó que el césped del OSK Metalist esté en buen estado hoy: "Esperemos que el terreno de juego esté en buenas condiciones para darnos la oportunidad de jugar la clase de fútbol que deseamos hacer".

De paso, descartó totalmente que Ferreyra juega hoy. "Ninguna opción. No ha entrenado aún con el grupo y no está preparado para jugar. Necesita unos pocos días más", apuntó. Eo sí, celebró la llegada de Blanco Leschuk: "Estoy muy contento. Quería a este jugador en el equipo. Marcó en su primer partido oficial, así que estoy satisfecho. Se está adaptando perfectamente y nos dará más cuando conozca más al equipo y el equipo lo conozca más a él".n