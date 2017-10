De la Puente gana en Sion

El vigués Martín de la Puente volvió a demostrar que se encuentra en un magnífico estado de forma al conquistar ayer el Open de Sion superando en la final al belga Jef Vandorpe por 6-3 y 7-6. Con este resultado, el tenista del Real Club Náutico de Vigo asciende hasta el décimo octavo puesto del ránking mundial, su mejor clasificación histórica.

Vencedor en dobles y finalista en el cuadro individual en el torneo internacional de Upsala (Suecia) y ganador en ambas categorías en el Campeonato de Cataluña, De la Puente aumentó su palmarés este fin de semana con una meritoria victoria en el Open de Sion. En la final, el tenista vigués, cuarto favorito del torneo suizo, se enfrentó contra el belga Jef Vandorpe, al que derrotó por 6-3 y 7-6 en un encuentro muy disputado, sobre todo en el segundo set.

Pero la clave de la competición estuvo, posiblemente, en semifinales, cuando De la Puente derrotó al francés Frederic Cattaneo, número 13 del ránking mundial en la actualidad, un habitual en el 'top ten' y primer cabeza de serie en Sion. El vigués ganó 6-2 el primer parcial, cayó con claridad ante el galo en el segundo (1-6) y en el tercero se repuso para ganar 6-4 y clasificarse para la final. "Me había enfrentado a él en tres ocasiones y en todas ellas me había visto superado, pero en Sion empecé el partido muy concentrado en el juego y confiado en mis posibilidades. Cattaneo se valió de su experiencia y supo contrarrestar mi juego de ataque en el segundo set, pero en el tercero rompí su servicio y mantuve mi saque hasta el definitivo 6-4", explica el vigués desde Suiza.

Esta nueva victoria, apunta Martín de la Puente, confirma que "el trabajo que estamos desarrollando en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat me ha permitido consolidar y mejorar el patrón de juego".n