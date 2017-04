De la Puente, campeón

El tenista vigués Martín de la Puente sumó ayer un nuevo título a su palmarés al conquistar el Campeonato de España absoluto de tenis en silla. El deportista paralímpico, de sólo 17 años, sumó su tercer título al derrotar en la final al número uno del ránking español y décimo quinto del mundo, el madrileño Daniel Caverzaschi, en un emocionante encuentro que se fue a los tres sets. Finalmente, De la Puente se hizo con la victoria por 4-6, 6-4 y 6-3, revalidando el Nacional que el año pasado ganó en Valencia y añadiendo un nuevo trofeo a sus vitrinas en una temporada que inició alzándose con su tercer Campeonato del Mundo júnior en Tarbes (Francia).

Miranda de Ebro (Burgos) acogió durante esta Semana Santa el Campeonato de España absoluto, al que Martín de la Puente se presentó como segundo cabeza de serie. Su objetivo era revalidar el título obtenido un año antes y sumar su tercer Nacional absoluto, después de lograr el primero con sólo 14 años. Su primer rival, en octavos de final, fue el cordobés Francisco García. Tras superar al andaluz, el vigués se impuso en cuartos al murciano Enrique Sicar y en semifinales se deshizo del veterano jugador catalán Quico Tur, cinco veces campeón de España, al que superó con claridad por 6-2 y 6-3.

No hubo sorpresas y en la final se citaron los dos primeros cabezas de serie del campeonato. Por un lado Martín y por otro, Daniel Caverzaschi, líder del ránking español y número 15 del mundo. El madrileño se llevó el primer set por 4-6, pero De la Puente no se vino abajo y reaccionó empatando el partido con un 6-4. En la tercera manga, el joven tenista vigués hizo valer su potente derecha y una consistencia mental prodigiosa para hacerse con la victoria con un definitivo 6-3. De este modo, con sólo 17 años de edad, Martín de la Puente conquistaba su tercer Campeonato de España absoluto ante un público numeroso que después de tres horas de partido despidió con una sonora ovación al vigués y a Caverzaschi, los dos representantes de España en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde consiguieron por primera vez un diploma olímpico para el tenis en silla español.

Posteriormente, De la Puente afrontó la final en la categoría de dobles, para la que también se clasificó en compañía de su compañero en la selección gallega Juan Gutiérrez. Sus rivales fueron otro veterano jugador gallego, Álvaro Illobre, y el murciano Enrique Siscar. El encuentro resultó muy ajustado, igual que la final individual, pero De la Puente no pudo completar el doblete en Miranda de Ebro y el título fue a parar a manos de la pareja gallego-murciana.

En cualquier caso, el balance en la localidad burgalesa es más que satisfactorio para un Martín de la Puente que el próximo mes de septiembre iniciará una nueva etapa trasladando su residencia al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, en Barcelona, donde compaginará sus entrenamientos con una carrera universitaria.n