David de Dios decide dejar el Celta juvenil

Una noticia esperada y previsible, pero que no deja de sorprender. David de Dios, después de 12 temporadas en las categorías inferiores del Celta, tomó la decisión de dejar los banquillos de A Madroa. La mayoría de estos años dirigió al equipo juvenil de División de Honor con un balance extraordinario de títulos conquistados, el último, esta temporada.

El técnico expresó ayer que "tenía la decisión tomada hace dos o tres meses. El club me ofreció la renovación, pero no me parecía justo continuar si no me veía con fuerzas y ganas. Me tomé un respiro al finalizar la temporada por si me volvían a entrar ganas, pero esta vez no fue así y hay que ser consecuentes".

El preparador tuvo una única oportunidad en el Celta B y resultó negativa porque el equipo descendió a Tercera. No obstante, fue en una campaña con un equipo extraordinariamente joven, con la mayoría de futbolistas en el primer año sénior. Regresó al juvenil, con el que sumó dos títulos más en los últimos tres años.

"Llevo 12 años entrando por la misma puerta a la misma hora, para hacer lo mismo. Creo que necesito un cambio para poder crecer en el fútbol. A mí mismo me cansa mi voz, imagina lo que puede cansar a los jugadores", manifestó ayer el técnico.

De Dios cierra una etapa en los banquillos de A Madroa, pero todavía no tiene definido el futuro. Con el Celta inició conversaciones para realizar "alguna tarea, pero más a la sombra. Por ahora no está definido". De igual forma, expresó que está abierto a "cualquier proyecto que me ilusione, no cierro puertas y escucharé las propuestas que lleguen".

La renuncia de De Dios llega cuando subirá en los dos próximos años una de las generaciones de mayor talento de A Madroa. También se la perderá.n