Cuando los planes salen bien

Si este redactor hiciera una de esas crónicas prefabricadas para finalizar con la mayor brevedad posible pondría que la participación fue un éxito, que la prueba de 5.000 kilómetros estuvo marcada por la ausencia de prisa y que la competitiva de 10.000 metros la ganarían Daniel Bargiela y Ester Navarrete. Todos estos puntos se cumplieron con exactitud en una jornada que decidió comenzar con un magnífico sol de otoño, menos habitual a estas alturas del año. En definitivo, la organización de la Carrera Vigo contra el Cáncer podrá decir aquello de "me encantan que los planes salgan bien".

En el barrio de Coia se reunió una multitud en el evento para corredores ocasionales, caminantes y vigueses solidarios que componen el particular pelotón blanco de la carrera no competitiva sobre 5.000 metros. Entre ellos estaban menores que hace meses pasaron por tratamiento oncológico. La camiseta conmemorativa del evento era de este color y los menos acostumbrados a las pruebas atléticas no dudaron en vestirla para cambiar el habitual gris de la Avenida de Castelao por una larga ringlera clara que llegaba hasta el barco Bernardo Alfageme al ojo humano situado en la zona de los volcanes.

Más de 2.500 personas realizaron la prueba no competitiva. Algunos centenares se atrevieron a realizarla, pese a no retirar el dorsal. A continuación, llegó le momento del proyecto 'Discamino'. Los discapacitados pudieron vivir un momento de emoción cuando culminaron su recorrido en un pasillo humano de 700 personas que esperaban la salida de la prueba larga. Llegó el momento en el que el blanco cambió por las camisetas conmemorativas de cada uno de sus clubes y desaparecieron los caminantes. Ahora la cuestión ya era hacer un buen tiempo y luchar por la victoria o la mejor plusmarca posible.

José Alberto Bastos trató de seguir el ritmo de Daniel Bargiela en los primeros metros. Lo hizo hasta que el del Bikila se marchó en solitario. Para la segunda posición se vivió una bella lucha entre el propio Bastos, Francisco Rodríguez y Óscar Bernárdez. Viejos conocidos de las calles viguesas y que acostumbran a medirse una y otra vez en este tipo de pruebas. Ayer fue Rodríguez el que dio un paso adelante y cruzó la llegada en la segunda plaza, Bastos salvó la tercera y Bernárdez fue cuarto. Diez segundos separaron a estos tres atletas.

Menos emoción tuvo una carrera femenina dominada por la viguesa Ester Navarrete que, con la llegada de noviembre, cambió de piel y estrenó en competición los colores del ADAS, de O Barco. La siguiente fémina en cruzar la línea de llegada fue Mariana Irigoyen, a siete minutos de Navarrete. Completó el podio Ana Rosa Alonso.

Jornada redonda de atletismo en Coia y solidaridad. La Vigo contra el Cáncer recaudó fondos, más que el pasado año, para un proyecto de investigación Nanomag y para actividades en la zona de oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro.n