Cuando el Madrid es segundo plato

Pese a la entidad de un rival como el Real Madrid –y a las suspicacias que pueda levantar en sus rivales directos en la pelea por el título de Liga–, Eduardo Berizzo lo tiene claro: la semifinal de Copa ante el Alavés es totalmente prioritaria y mañana ante el conjunto blanco en Balaídos volverá a apostar por el plan B, del que ya tiró en las dos últimas jornadas ligueras, ambas a domicilio, ante Real Sociedad –derrota por 1-0– y Leganés –victoria por 0-2–.

Ayer, la plantilla trabajó por la mañana en A Madroa, aunque los titulares del pasado jueves ante el Alavés apenas hicieron algo de recuperación. Los suplentes o no utilizados contra el conjunto vitoriano sí se ejercitaron con más intensidad, sabedores además de que entre ellos saldrán la mayor parte de los componentes del once que mañana medirá fuerzas con todo un Real Madrid.

El plan B de Eduardo Berizzo tiene siete componentes fijos y se completa con los integrantes de la primera unidad menos cansados en la línea defensiva y en el centro del campo. El 'siete' que no ha variado ni tiene visos de hacerlo en esa opción B está formado por Sergio Álvarez en portería (con Rubén lesionado); Sergi Gómez, Andreu Fontás y Carles Planas en defensa; y Josep Señé, Pione Sisto y Giuseppe Rossi arriba.

A partir de ahí, falta completar la retaguardia con un lateral –Roncaglia, por su sanción, y Mallo jugaron en San Sebastián y Leganés, respectivamente, y podría tocarle a Jonny– y un centro del campo. Ante la Real formaron Pape, Jozabed y Tucu, este último porque no iba a poder jugar la vuelta copera con el Madrid por sanción; ante el Leganés, jugaron Tucu, Radoja y Señé, lo que abrió sitio a Lemos en el ataque por la derecha. Cuál de los cuatro centrocampistas titulares jugará es la gran incógnita, aunque Wass ya descansó ante el Leganés y podría ser el elegido. Enfrente, todo un miura.