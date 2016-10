"Cuando estás lesionado pasas a un segundo plano porque en el fútbol el pasado no vale de nada"

Despues de casi once meses fuera de los terrenos de juego, acaba de jugar dos partidos. ¿Cómo se ha encontrado?

Con sensaciones buenas y muy positivas, sobre todo por el tema del tendón, que responde perfectamente, sin ningún tipo de molestias ni durante el partido ni después. Eso es lo más importante. Lo demás es cuestión de ir cogiendo partidos y minutos y aprovechar todas las oportunidades que se presenten, porque cuesta coger el ritmo de competición y hay que aprovecharlo todo.

¿Pero consigue olvidarse de la lesión en el campo?

Sí. No pienso en la lesión para nada.

Obviamente, el trabajo físico de recuperación ha sido duro, pero ¿tal vez lo fue más el psicológico y lo es incluso ahora en el momento de la recuperación?

Es un trabajo durillo, con esta lesión tal vez un poco más porque no acabas de quitarte dolores y molestias casi nunca. Siempre hay que ir trabajando con pequeños contratiempos, cositas, dolores en el tobillo, mucho tiempo parado, zonas diferentes del talón y del tendón. Eso sí lo hace un poco más costoso que otras lesiones que también son muy largas pero que son un poco positivas en cuanto a dolores. Lo más importante es que ya ha pasado y ahora sólo miro hacia delante.

Y justo en el momento de volver, ese error en Lieja cuando estaba en el once inicial y no pudo salir.

En aquel momento fue un buen golpe, uno más. Pero al final queda en anécdota sobre todo después de que el día del debut aquí en casa fue muy bueno, con una victoria muy importante. En aquel momento fue un golpe pero al poder jugar y encima con buenas sensaciones y con victoria se olvida un poco todo.

Suelen decir que uno se siente futbolista cuando juega. ¿Cómo fue ese momento de volver a un campo de juego?

Muy bonito porque llevaba mucho tiempo sin jugar y estaba deseando reaparecer y estar con mis compañeros. Si es verdad que ya la dinámica era otra porque ya me sentía parte del equipo desde mucho tiempo antes porque el hecho de entrenar y sentirse parte del equipo ya es muy importante. Pero hasta que no estás dentro del campo y participando no te acabas de ver.

Los futbolistas maduran rápido. A usted las lesiones le han complicado mucho. ¿Eso forja más el carácter?

Sí. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Las lesiones es la peor parte del fútbol sin ninguna duda y me ha tocado vivirlas en bastantes ocasiones y bastantes graves. Pero eso, evidentemente, no se elige y hay que buscar de todo lo negativo también la parte positiva, que es que te curte, que te hace valorar muchísimo lo que tienes en el día a día, saber lo complicado que es cuando no puedes estar…

¿Llega uno a desesperarse y a maldecir su mala suerte?

No, lo mejor es no buscar razones. Pensar que somos futbolistas y éste es un deporte de mucho riesgo en este sentido, de muchísimo impacto, que estamos expuestos a eso y que a algunos nos toca más que a otros. No hay más explicación que ésa. No hay que buscar cosas raras porque luego sería peor. Jugaría siempre con miedo a que me volviese a pasar. He vivido muchas ya y muy graves, espero que se acabe y que me dejen tranquilo un tiempo porque la verdad es que es duro.

¿Y es duro que la gente se olvide de ti, que cuando un futbolista deja de jugar tenga que asumir ese vacío?

Es lo que tienen las lesiones. Es lo peor. Ya no por la gente, sino por todo. Desapareces de todo. Dejas de hacer tu vida, por lo que disfrutas, por lo que vives, que es estar todos los días con tus compañeros, viajar los fines de semana, pelear por los partidos y por los resultados… Estás un poco apartado de ese mundo y es verdad que pasas completamente a un segundo plano. Porque el fútbol es el día a día, es el momento y el pasado no vale de nada. Feliz por dejar todo eso atrás.

¿Y estando así, se hace más duro o menos duro si al equipo le va bien?

Menos, mucho menos. Puedo asegurar que he sufrido todos los partidos deseando que ganara el equipo porque al final formo parte de él. Desear que vayan mal las cosas sería muy estúpido por mi parte y por la de cualquier jugador. No te lleva a ningún lado. Es otra de las cosas que aprendí con las lesiones: que el equipo vaya bien siempre es mejor para todos.

¿En este tiempo se refuerza el trabajo psicológico, ha estado más veces con el psicólogo o se mantiene el ritmo normal?

Lo normal. No tiene que hacer nada especial. Soy un tío bastante fuerte mentalmente, no era la primera vez que pasaba por una situación similar. Sencillamente, el día a día con la gente más cercana a ti. Soy muy afortunado por el tipo de gente que me rodea y ellos son los que te ayudan a tirar para adelante, a ver que las lesiones se superan. Por suerte, ya estamos de vuelta y a dar guerra.

¿Y cómo ve al equipo?

La gente dice que empezamos mal y yo creo que el único partido que es reprochable es el del Leganés. Después te enfrentas a dos rivales de muchísimo nivel. Con el Madrid lo más justo hubiese sido mínimo un empate tras hacer un gran partido. Con el Atlético hicimos una primera parte muy buena y una segunda no tanto, y te castigan porque son equipos muy fuertes. A partir de ahí, sí con serias dudas, un calendario muy difícil, empezaba también la Liga Europa… Y es verdad que ahí el equipo se hizo fuerte. El míster nos dijo que en estas situaciones que parecen malas rachas, que para mí tampoco lo era tanto pero sí es verdad que se puede llegar a complicar si no empezamos a ganar, lo importante era hacerse fuertes atrás, no encajar gol. A partir de ahí estuvimos cuatro partidos sin encajar, que es básico porque tenemos futbolistas de muchísimo talento arriba que en cualquier jugada te pueden ganar un partido. La racha de resultados positivos nos ha venido perfecto para encontrar la mejor versión del equipo. Todavía no se ha visto pero mientras se busca ir sacando resultados positivos contra rivales como Barcelona o Panathinaikos en Europa es algo maravilloso. Ahora ya se ha acabado el posible nerviosismo del inicio de temporada, siguen viniendo partidos muy difíciles pero el equipo ha demostrado que está capacitado para ganarle a cualquiera.

¿Juega el equipo esta temporada con algo menos de pausa, con más verticalidad?

Igual sí. El míster ya ha dicho que no hay que querer parecerse a lo de atrás, sino mejorar cada día y en eso estamos. Lo importante es ser consciente de que hay margen de mejora, pero con los buenos resultados es todo muchísimo más fácil.

¿Con la competición europea, hay un peligro real de despistarse?

Espero que no. Tenemos un plantilla muy larga, con todo el mundo preparado y capacitado para jugar cuando el míster lo decida y eso es clave para afrontar las tres competiciones. Europa es algo muy bonito y que atrae mucho pero no podemos centrarnos sólo en eso porque la Liga es la que te da la opción de volver a meterte en puestos europeos y es importantísimo que no le demos más importancia a una cosa que a la otra. Cada competición tiene su peso.

Decía que ahora hay más plantilla, eso significa más competencia, más centrales y más complicación para ganarse un puesto.

Evidentemente que sí. Igual que entre los centrales en todos los puestos ha aumentado la competencia. Todo el mundo tiene que estar preparado para entrar. Es lo mejor para un equipo y más para uno que juega en tres competiciones. Hay muchísimos partidos a lo largo de la temporada y muchas circunstancias que se pueden dar, la pasada temporada es un claro ejemplo. Para dar el salto de calidad y competir bien en las tres competiciones era clave tener una plantilla larga como ahora. La competencia va a ser sana porque el vestuario está unido.

¿Lo bueno para usted es que sigue teniendo un perfil diferente al resto de centrales?

Sí, es verdad que no hay un central zurdo específico y mis características son un poco diferentes a las de mis compañeros. Somos todos compatibles y eso es lo importante. El míster es el que decidirá a quién poner en cada ocasión pero estoy convencido de que la competencia va a ser al máximo y sana.