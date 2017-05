Cristiano Ronaldo insinúa que el Celta estaba primado

El partido liguero entre el Celta y el Real Madrid ha estado rodeado de polémica desde que se suspendió debido a un fuerte temporal que causó desperfectos en Balaídos, el pasado mes de febrero, hasta que se disputó este miércoles con tres puntos en juego vitales en la pelea por el título de los blancos. Desde Madrid se han vertido acusaciones de todo tipo hacia el Celta, al que se ha atacado por jugar con su equipo titular después de haberlo hecho con los suplentes en las últimas jornadas –sin tener en cuenta que el equipo de Eduardo Berizzo estaba inmerso entonces en las semifinales de la Liga Europa– y que ha sido acusado de estar primado por el Barcelona para ganar al Real Madrid. Pero las acusaciones no han sido proferidas sólo por forofos y medios afines, sino también por los propios protagonistas. Según recogieron las cámaras de Movistar, Cristiano Ronaldo insinuó en un cruce de palabras con Gustavo Cabral, durante el partido del miércoles, que el Celta estaba primado para ganar el partido.

El enfrentamiento se produjo en la acción posterior a la expulsión de Iago Aspas. El delantero moañés recibió su segunda amarilla de Martínez Munuera tras ser objeto de penalti por parte de Sergio Ramos. El colegiado valenciano no sólo dejó sin señalar la pena máxima, sino que interpretó que Aspas había fingido y le enseñó su segunda tarjeta, dejando al Celta con un hombre menos con 0-2 en el marcador y media hora por delante.

En la jugada posterior, Cristiano Ronaldo cayó en el área del Celta y Munuera tampoco señaló penalti. Sin embargo, esta vez no le enseñó tarjeta al luso por fingir, lo que originó las protestas del segundo entrenador celeste, Ernesto Marcucci, y su expulsión. Fue en ese momento cuando se produjo el cruce de palabras entre Cristiano Ronaldo y Gustavo Cabral, según informó ayer "Minuto Cero". El central argentino le indica al atacante portugués que no se tire y éste asegura que no ha reclamado nada. "Yo no la pedí", apunta, antes de insinuar que el Celta estaba primado para este partido. "Tú mucho dinero. ¡Maletín!", le indica al argentino haciendo el gesto de sostener un maletín con una mano. Según informaciones vertidas de manera interesada desde Madrid, el Barcelona habría ofrecido tres millones de euros al club vigués por derrotar a los blancos.

Algo similar sucedió en uno de los enfrentamientos más intensos vividos el miércoles sobre el césped de Balaídos, con Sergio Ramos y Pablo Hernández como protagonistas. Según "EcoDiario.es", el central del Real Madrid habría insultado gravemente a la madre del internacional chileno tras una entrada de éste. "Hoy sí... hoy sí...", añadió el capitán madridista, una posible referencia al interés que a su modo de ver tenía el Celta en el partido de ayer y que le había faltado en citas precedentes.

Las insinuaciones de los futbolistas blancos iban, tanto en el caso de Cristiano como en el de Sergio Ramos, en la línea de las informaciones vertidas desde la capital a lo largo de los últimos días.n