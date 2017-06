Cristian García se impuso con autoridad en el Rally de Ourense

El piloto aragonés Cristian García con su Ford Fiesta R5 ha afianzado este sábado su liderato al frente del Campeonato nacional, tras ganar con solvencia el Rallye de Ourense, cuando se cumplen los 50 años de la carrera orensana, que celebró por todo lo alto sus bodas de Oro.

El segundo y tercer puesto fueron para los gallegos Iván Ares y Pedro Burgo, respectivamente, tras el abandono de José Antonio 'Cohete' Suárez, que iba segundo clasificado en ese momento.

El piloto aragonés marcó un tiempo de 09:01.1, aventajando en más de un minuto al segundo clasificado, el gallego Iván Ares, tras recorrer los 212,08 Kilómetros de los diez tramos cronometrados sobre el recorrido de 605,54 Kilómetros, lo que le sirvió para hacerse con el título de este 50 aniversario del Rally de Ourense y revalidar su victoria por segundo año consecutivo en la cita ourensana.

El vigente campeón nacional se mostró intratable durante todo el fin de semana y no dio ninguna opción a sus rivales, sobre todo tras la salida de pista de Suárez, cuando quedaban apenas dos tramos para rematar la carrera.

El asturiano de Peugeot, que corría esta prueba a modo de entrenamiento para preparar el Campeonato de Europa, y que estuvo gran parte de la prueba segundo clasificado, sufrió una salida de vía en el tramo de los Cañones do Sil que lo obligó a abandonar la carrera. No sufrió daños personales.

Mientras tanto, Cristian García ganó la carrera ourensana con solvencia a los mandos de su Ford Fiesta R5.

Tras un duelo emocionante, con Suárez imponiéndose a García en algún tramo, la dirección de carrera tuvo que neutralizar el penúltimo tramo por seguridad debido a la situación del vehículo de José Antonio Suárez, en un lugar peligroso para los participantes.

El gallego Iván Ares, otro de los pilotos metidos en la lucha por el título, al mando de su Hyundai i20 R5, consiguió escalar a la segunda posición, favorecido por el abandono de Suárez, y Burgo completó el podio. Cerraron el Top 5 en Ourense Surhayen Pernía y Iago Silva.

La carrera estuvo liderada por Cristian García con un tiempo de 2h11:04.7, seguido por Iván Ares (2h12:04.5) tras el abandono por la salida de carretera de 'Cohete' Suárez. El tercer puesto fue para Pedro Burgo, con un crono de 2h14.28, y en cuarta posición, Pernía.

Por su parte, el lucense Sergio Vallejo se vio obligado a abandonar por una avería que sufrió en el enlace del tramo quizás motivada por la subida de la temperatura ambiente, sustancial con respecto a la jornada matinal.

Tras la disputa de esta cuarta prueba, el campeonato sigue liderado por el zaragozano Cristian García Martínez con 142,4 puntos, seguido por el coruñés Iván Ares Roel, con 132,8 puntos, y tercero marcha Alejandro Surhayen Pernía, con 99,4 puntos, mientras que Pedro Burgo Vilanova es cuarto, con 95 puntos. Ourense no alteró el orden clasificatorio en los primeros puestos, pero sí ha empezado a marcar sustanciales diferencias de puntos antes del Rally de Ferrol, los próximos 7 y 8 de julio. n