El CPA Gondomar hace historia con un bronce

El Club Patinaje Artístico Gondomar logró el pasado domingo en Lleida el hito histórico para el patinaje artístico gallego de colgarse una medalla, concretamente la de bronce, en el Campeonato de España de Grupos Show, siendo tal logro en la especialidad de grupos pequeños. De los seis puesto de podios que se repartieron entre grupos grandes y pequeños, cinco fueron para Cataluña y sólo las gondomareñas rompieron tal hegemonía con su "Alma Torera", que tuvo una puntuación de 86,200. Ganó el PA Maçanet con "Try Again?" (90,100), por delante del CPA Tona con "Infamia" (87,000)

La histórica medalla de bronce permitirá además al CPA Gondomar participar en los próximos campeonatos de Europa y del Mundo, siendo este último en Shangai. Un sueño cumplido para David Figueroa y sus pupilas.

A la cita en el pabellón Barris de Bord de Lleida acudieron otros seis clubes gallegos. En grupos pequeños, el Carpa Grupo Viqueira vigués fue décimo primero y el Fontiñas santiagués, décimo segundo. Y en grupos grandes, el mejor fue el Carpa Grupo Viqueira, séptimo con su "Me lo darás todo". Le siguieron el CPA Ribex tudense, octavo; el CP Porriño, décimo tercero; el CPA Valladares vigués, décimo quinto; y el Ánfora cangués, décimo sexto. Una amplia y brillante representación.n