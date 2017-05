El Coruxo viaja a Burgos en su última salida de la temporada

nnn Tras perder prácticamente sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey de la próxima temporada con su derrota de la semana pasada ante el Racing de Ferrol (0-2), el Coruxo afronta hoy la última salida de la temporada para medirse con el Burgos (18:30, El Plantío), equipo que ocupa el decimoquinto puesto con 42 puntos y que aún no ha sellado su permanencia en Segunda División B.

Rafa Sáez se ha llevado a tierras castellanas a todos los hombres disponibles, ya que Josu no ha podido viajar por lesión y Pedro Vázquez causa baja al cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

El técnico del Coruxo suplirá probablemente la ausencia de Josu situando a Campillo en el lateral derecho, en un once que podría estar formado por Alberto Domínguez en la portería; Campillo, Rubén, Alberto García y Villarejo en defensa; Iosu Villar y Antón en el doble pivote, con Jorge y Hugo Sanmartín en las bandas, Mateo como enganche y Camochu en punta.

El Plantío es un estadio que se le da bien al Coruxo, que se llevó la victoria del campo burgalés las dos últimas temporadas: 1-3 la pasada y 2-3 en la 2014/15. "En los campos grandes nos movemos con cierta solvencia por las características de nuestros jugadores y por nuestro estilo como equipo, que nos gusta combinar y buscar la portería contraria y disponer de espacios amplios es importante", afirma Rafa Saéz.

El entrenador del conjunto vigués considera que, a pesar de la derrota del pasado fin de semana, que ha dejado al Coruxo a cinco puntos de los puestos de Copa del Rey cuando sólo quedan seis por disputar, "todavía tenemos motivos para seguir jugando. La posibilidad matemática de entrar en la Copa está ahí y sería muy importante cumplir el objetivo que nos propusimos a principio de temporada: estar entre los diez primeros. Nos quedan dos partidos para conseguirlo".

El conjunto de O Vao tendrá enfrente a un Burgos que necesita sumar los tres puntos para asegurar la permanencia y que estará pendiente también de los resultados de otros campos.

Su entrenador, Nacho Fernández, podrá contar con Cusí y con Toni, que no entrenaron algún día de la semana, así como con Dani Gómez, ya recuperado de la última lesión que sufrió. n