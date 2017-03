El Coruxo, ante un reto en Mieres

Una circunstancia que debe aprovechar el la escuadra viguesa en su objetivo de sumar una nueva victoria y mantenerse en las plazas que otorgan derecho a disputar la Copa del Rey.

Rubén, Gerardo Rubio y Campillo son las bajas del Coruxo para el encuentro. Rafa Sáez explica que "siempre es complicado, pero en este encuentro se dan múltiples circunstancias. En O Vao sólo pudimos ganar en los últimos veinte minutos y ahora está muy necesitado de puntos. El terreno de juego es muy particular, sintético, desgastado y muy grande. Tenemos todas las alertas puestas".

El preparador señala que "lejos de casa estamos encajando mucho y es clave evitarlo o no hacerlo en los primeros minutos. Es una premisa que debemos tener claro. Es una formación que tiene buenos jugadores en la elaboración".

Sobre las ausencias para este enfrentamiento, el técnico precisó que "se puede entender. Es normal que en la vigésimo novena jornada exista alguna baja. Cuando viene mal dado es cuando no hay soluciones y nosotros las tenemos".

El Coruxo ocupa la séptima posición y la pasada semana logró la victoria en O Vao ante la Arandina (3-2) tras una primera mitad de muy bajo nivel, pero un buen segundo acto. En el partido de hoy buscará una mayor regularidad a los largo de los noventa minutos. El Coruxo necesita puntos lejos de su campo.n