El Coruxo repite en O Vao

Tras la victoria conseguida el pasado domingo ante el Somozas (2-1), con dos goles de Mateo Míguez en la segunda parte, el Coruxo repite este mediodía como local para enfrentarse al rocoso Izarra, un rival directo en la pelea por participar la próxima temporada en la Copa del Rey.

El conjunto que entrena Rafa Sáez se encuentra probablemente en su mejor momento de toda la temporada, con la enfermería vacía y todos los jugadores a disposición del técnico, que ha tenido que realizar dos descartes para confeccionar una convocatoria en la que no estarán los defensas Yago y Villarejo.

Sáez tendrá que decidir si alinea ya a Mateo como titular o si continúa dosificándolo como el pasado fin de semana, después de cuatro meses parado por lesión. En el resto del once no se esperan demasiados cambios, por lo que el Coruxo podría formar con Alberto Domínguez en la portería; Campillo, Rubén, Alberto García y Pablo García en defensa; Antón y Iosu Villar en el doble pivote; con Fernando o Mateo como enganche, Pedro Vázquez y Andre en las bandas, y Camochu en punta. Completan la convocatoria el guardameta Gerardo Rubio y los jugadores de campo Josu, Jorge Fernández, Quique Cubas y Hugo Sanmartín.

El equipo vigués tendrá enfrente a un Izarra que tras doblegar el domingo pasado al Pontevedra (1-0), se encuentra justo debajo de los de O Vao en la clasificación con dos puntos menos.

"Es un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo, que no ofrece muchas grietas, y es muy peligroso en el juego directo, con un delantero muy incisivo como Pito Camacho", destaca Rafa Sáez, que considera que el encuentro matinal de hoy "será muy complicado, pero confiamos en nuestras posibilidades. Estamos en un buen momento de forma y tenemos que aprovecharlo".

Tampoco el entrenador del Izarra, Borja Jiménez, realizará muchos cambios tras su triunfo en la jornada anterior.

Coruxo: Alberto Domínguez, Campillo, Rubén, Alberto García, Pablo García, Iosu Villar, Antón, Pedro Vázquez, Fernando, Andre y Camochu.

izarra: Aitor, Eneko, Josetxo, Piette, Álex Cacho, Maestresalas, Briñol, Javi Navas, Hinojosa, Joan y Pito Camacho.