El Coruxo se refuerza con el sueco Osterholm

El Coruxo cerró ayer su segundo refuerzo invernal tras decidirse a fichar al mediapunta sueco Andre Osterholm, que llevaba varias semanas entrenando con el conjunto vigués. Será la primera experiencia en el fútbol español de este joven de 20 años que llegó a Vigo de la mano del jugador del Celta John Guidetti. Con anterioridad, jugó en su país en las filas del Athletic FC (2013) y AFC United (2014, 2015 y 2016), y brevemente en el Huddinge (2015), tanto en Primera como en Segunda División.

Tras firmar el acuerdo y a la espera de que le lleguen los papeles para debutar, Osterholm aseguró ayer sentirse "muy feliz de jugar en el Coruxo. Es un buen club, con un entrenador muy bueno y jugadores de calidad". Mezclando el inglés y un incipiente español, añadió que "me gusta mucho el equipo y es una Liga muy buena. He visto algunos partidos y me gustó mucho la calidad que se mostraba. Comparado con Suecia, que es donde jugué con anterioridad, es un nivel muy bueno. Es un buen paso para mí de cara al futuro".

El sueco agradeció a sus nuevos compañeros el recibimiento. "Me cuidan mucho. Me he adaptado muy rápido. Me ayudan mucho y siempre me he sentido como uno más", dijo. Lo único que lamenta es no poder debutar ya: "Tendré que esperar a la semana que viene. Lo bueno es que así debutaré en casa".

Por último, comentó que espera aportar "trabajo duro. Tengo calidad, velocidad, técnica... Quiero ayudar al Coruxo a dar un paso más hacia la parte alta. Espero hacer grandes cosas para el equipo".