El Coruxo pide que se investigue "hasta el final" su partido con el Racing de Ferrol. 

Falque mostró su confianza en la plantilla y el cuerpo técnico y aseguró que las fluctuaciones inusuales que se produjeron en las apuestas antes y durante el partido podrian deberse a la lucha que mantienen los dos grandes grupos de casas de apuestas: el europeo y el asiático. El dirigente critico la filtración de la investigación, que achacó a la Federación o a la Liga, y pidió que si finalmente se archiva, se publique con el mismo interés. "He visto el partido cuatro veces y no he observado ninguna jugada diferente a la de cualquier otro encuentro", dijo Falque, que recordó que jugadores y técnicos tienen prohibido apostar en competiciones en las que participan por el código ético de la entidad.