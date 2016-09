El Coruxo no se fía

Un empate en casa y una victoria a domicilio en las dos primeras jornadas han situado al Coruxo en la parte alta de la clasificación, una posición que tratará de conservar tras el partido que disputa hoy en O Vao ante el Tudelano, equipo que sólo ha sumado un punto y que viene de perder en casa ante el Somozas, pero del que los vigueses no se fían.

Rafa Sáez cuenta con toda la plantilla para afrontar este tercer encuentro de la temporada y ha convocado a los mismos 18 jugadores que viajaron la semana pasada a Pamplona, a excepción del lateral Pablo García, sustituido por el central Javi.

El técnico del Coruxo ha realizado pocos cambios en el once en las dos jornadas anteriores y esta tarde podría optar de nuevo por los mismos hombres, con Gerardo Rubio en la portería; Josu, Fernando Beltrán, Campillo y Villarejo en defensa; Antón de Vicente y Alberto García en el doble pivote; Pedro Vázquez, Mateo y Jorge en la línea de tres cuartos; y Camochu en punta. En el banquillo esperarán su turno hombres como Iosu Villar, Quique Cubas, Pibe, Portela, Javi y Álex.

Enfrente tendrán los vigueses a un Tudelano que empató en la primera jornada en el campo de la Cultural Leonesa (1-1) y cayó el pasado fin de semana en casa ante el Somozas (0-1), pero que la pasada temporada se impuso en los dos partidos al Coruxo y con mucha claridad. "En ese sentido, queremos buscar la revancha pero sin despistarnos ni un momento por la clasificación actual del Tudelano", avisa Rafa Sáez, que recuerda que el equipo navarro "ya era un gran equipo la pasada campaña y este año incluso ha mejorado ofensivamente con la llegada de jugadores como Pau Franch o Ion Vélez".

El preparador del Coruxo recuerda que "la temporada pasada nos ganaron con solvencia y tenemos ganas de desquitarnos, pero hay que tener en cuenta que es un equipo rocoso, que suele jugar a tanteos cortos y que por lo tanto será muy importante no concederle ninguna ocasión para llegar al final con opciones de victoria".

El mayor cambio en el Tudelano con respecto al curso pasado se ha producido en el banquillo, donde Sergio Amatriain, extécnico del Izarra, ha sustituido a Manix Mandiola.

De la plantilla de entonces, que llegó a disputar la fase de ascenso a Segunda División, quedan todavía futbolistas como el guardameta Pagola, Lázaro, Chema Mato, Ardanaz, Nandi o Delgado. A ellos se han unido un buen número de fichajes que, hasta el momento, no han podido dar el salto de calidad que busca la junta directiva del club navarro. Pero el Coruxo no se fía de la situación clasificatoria de su rival de esta tarde. n