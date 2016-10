El Coruxo frena en seco

El Coruxo no pudo dar continuidad al triunfo cosechado la semana pasada ante el Boiro y, después de tres jornadas sin perder, ayer cayó de manera inapelable en su visita a El Montecillo en un partido que fue un monólogo local de principio a fin, sobre todo a raíz de la expulsión de Campillo en los primeros minutos del segundo acto.

No hubo que esperar mucho para que la Arandina abriera la lata. Antes, ya había avisado Mauri con un disparo ajustado al palo derecho que obligó a emplearse a fondo a Alberto, quien se sacó de la chistera una mano espectacular para alejar el peligro de su portería.

Nada podría hacer el meta, sin embargo, ocho minutos después cuando en un fulgurante contragolpe ribereño Carlos Portero cambió hacia Mauri y éste, desde la izquierda y tras deshacerse de su par, habilitó a Jefté para que fusilara al meta del Coruxo desde el interior del área chica.

Quiso reaccionar el Coruxo tras el tanto, pero se mostró muy espeso en la circulación. A pesar de todo, Pablo García rozó el tanto en un centro envenenado que a punto estuvo de sorprender a Nacho Zabal. Quería el Coruxo, pero no podía, superado por una Arandina que movía el balón con criterio en la medular y se armaba de la paciencia necesaria esperando que la defensa del Coruxo se abriera, algo que sucedió rebasada la media hora tras un robo en tres cuartos que permitió a Edu Payá habilitar a Jefté con un centro raso.

El 2-0 ya pesó como una losa en el seno de la parroquia visitante, la cual acusó el mazazo hasta el punto de bajar los brazos de ahí al final de la primera parte.

Tras el paso por vestuarios buscó remontar el Coruxo, pero la alegría en su juego le duró hasta que el colegiado expulsó a Campillo por una entrada por detrás a Rubén Arroyo cuando éste enfilaba en solitario la portería de Alberto.

El equipo vigués encajó dos goles en apenas cuatro minutos y veía cómo se le escapaba definitivamente el encuentro. El tercer tanto llegó con un cabezazo de Rubén Arroyo en el segundo palo. La puntilla fue obra de Carlos Portero tras una jugada ensayada que le salió mal al Coruxo y permitió al jugador de la Arandina marcharse solo en dirección a Alberto Domínguez.

Arandina:

Nacho Zabal; Edu Payá, Saúl, Sergio Noche, Mauri; Pablo, Leo Ramírez; Carlos (Víctor, min.74), Omar, Rubén Arroyo (Ruba, min.73);y Jefté (Javi López, min.76).

Coruxo:

Alberto Domínguez; Josu (Quique Cubas, min.46), Alberto García, Campillo, Pablo García (Javi, min.61); Iosu Villar, Antón; Pedro Vázquez, Fernando, Jorge (Pibe, min.84); y Camochu.

Goles:

1-0, min.16: Jefté. 2-0, min.33: Jefté. 3-0, min.69): Rubén Arroyo. 4-0, min.73: Carlos Portero.

Árbitro:

Lou Ballano (comité aragonés). Expulsó a Campillo, del Coruxo, con roja directa (min.58). Amonestó al local Leo Ramírez y a los visitantes Alberto García y Jorge.

Incidencias:

Partido de la novena jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda B, disputado en El Montecillo ante un millar espectadores.