El Coruxo se despide de la Copa del Rey

El Coruxo quedó ayer virtualmente descartado de la pelea por disputar la Copa del Rey tras perder ante el Racing de Ferrol en un partido igualado, pero en el que los vigueses no supieron aprovechar sus ocasiones y los visitantes lo hicieron por partida doble con los tantos de Dani Benítez y Joselu.

La derrota deja al conjunto de Rafa Sáez a cinco puntos de los puestos que dan derecho a jugar el torneo del KO cuando quedan solamente seis en juego.

El Coruxo afrontaba el choque de ayer como una final frente a un rival directo, ya que el Racing llegaba a O Vao en la última plaza que da derecho a disputar la Copa y con sólo dos puntos más que los vigueses.

Rafa Sáez trató de sorprender al rival tácticamente y alineó un once con tres centrales –Rubén, Alberto García y Campillo– y dos carrileros –Josu y Villarejo– para tratar de frenar el poderío ofensivo del conjunto ferrolano y minimizar el peligro de hombres como Benítez y Joselu.

La primera parte estuvo muy igualada, con el Coruxo tratando de llevar la iniciativa y llegando con criterio al área de Mackay, que solventó a la perfección todo el trabajo que tuvo en esa primera mitad.

Al descanso se llegó con el empate a cero inicial pero en la reanudación, Dani Benítez adelantó al Racing de Ferrol con un tanto en el que mostró la calidad que atesora y el choque se puso ya muy complicado para los vigueses. Peor se pusieron las cosas para el cuadro de Rafa Sáez ocho minutos después, cuando Joselu establecía el 0-2 y dejaba prácticamente sentenciado el encuentro.

Sin embargo, el Coruxo no se rindió. Sáez hizo un doble cambio, dando entrada a Pedro Vázquez y a Jorge Fernández en sustitución de Josu y Andre Osterholm, y el equipo vigués buscó reducir la diferencia en el marcador.

Pero ayer no era el día de sus atacantes y sí el de Mackay, que consiguió dejar su portería a cero. El Racing de Ferrol se acerca a la Copa del Rey, un premio que el Coruxo no podrá disfrutar el próximo curso con toda probabilidad.

Coruxo:

Alberto Domínguez, Josu (Jorge Fernández, min.67), Rubén, Campillo, Alberto García, Villarejo (Hugo Sanmartín, min.79), Antón, Fernando, Mateo, Andre (Pedro Vázquez, min.67) y Camochu .

Racing de Ferrol:

Mackay, Armental (Brais Abelenda, min.79), Víctor Vázquez, Nano, Catalá, Gonzalo, Rafa García, Mendi (José Cruz, min.63), Oablo Rey, Dani Benítez (Bicho, min.86) y Joselu.

Goles:

0-1, min.59: Dani Benítez; 0-2, min.67: Joselu.

Árbitro:

Gómez Landazabal (comité vasco). Amonestó a los locales Alberto García, Andre, Campillo y Pedro Vázquez; y a los visitantes Pablo Rey y Rafa García.

Incidencias:

Partido de la trigésimosexta jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de O Vao.