El Coruxo busca la victoria en su tercer derbi consecutivo

El Coruxo afronta esta tarde en A Malata su tercer derbi consecutivo frente a un Racing de Ferrol en horas bajas pero que en la jornada anterior superó al Somozas a domicilio (0-2).

Tras perder por la mínima ante el Celta B (1-0) y empatar el pasado fin de semana contra el Pontevedra en O Vao (2-2), el equipo vigués tratará de cerrar la serie de derbis con una victoria que le permita continuar en los puestos altos de la clasificación.

Para este encuentro, Rafa Sáez no ha podido completar la convocatoria de 18 jugadores debido a las bajas de Alberto Domínguez y Mateo, lesionados, y de Josu y Pibe, sancionados.

De esta manera, el técnico del Coruxo desplaza hoy a 17 futbolistas a Ferrol y tendrá que hacer un cambio obligado en la portería, ya que Alberto Domínguez no se ha recuperado totalmente de la lesión en el tobillo que sufrió ante el Pontevedra. Sin embargo, Sáez recupera después de más de dos meses en el dique seco al otro portero de la primera plantilla, Gerardo Rubio, que será con toda probabilidad el encargado de defender la meta.

"Han sido dos meses bastante duros, pero con tranquilidad y paciencia lo he superado gracias a la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico", dijo ayer Rubio, que aseguró que "estoy contento por volver a la convocatoria y, si el míster lo decide, encantado de poder competir de nuevo, que es lo que me gusta".

Ante la baja de Josu, Rafa Sáez podría optar por Iago Pérez para completar un once que será distinto al del último encuentro. Con Gerardo Rubio en la portería y Iago en el lateral derecho, la defensa se completaría con Alberto García, Campillo y Pablo García o Villarejo. Iosu Villar volverá al centro del campo junto a Antón tras cumplir su partido de sanción, mientras que por delante, Pedro Vázquez, Jorge y Fernando formarían la línea de tres y Camochu jugaría en punta. "Es el tercer derbi seguido y para nosotros lo importante son las sensaciones. No hemos ganado los dos anteriores, pero tampoco perdimos los dos. Empatamos uno y el que perdimos fue de una manera un tanto accidental, por lo tanto las sensaciones son buenas y en cuanto al rival, vamos con todas las precauciones porque nos enfrentamos a un equipo que simplemente está mal clasificado, pero su potencial está más que justificado en la categoría".

Decimocuarto en la clasificación con 16 puntos, los mismos que el Palencia, que es antepenúltimo, el Racing de Ferrol ha sorprendido por su bajo rendimiento este primer tramo de la temporada, en el que ha cambiado de entrenador: de Míchel Alonso a Miguel Ángel Tena.

El Coruxo se reencontrará en A Malata con un futbolista que la pasada temporada militó en su filas, Adrián Armental, una de las referencias en el ataque ferrolano junto con Dani Benítez y Joselu.

"Vamos a jugar el partido desde nuestro punto de vista, aunque teniendo en cuenta que el Racing tiene mucha velocidad en las bandas y buenos jugadores que pueden desequilibrar", avisa Rafa Sáez. n