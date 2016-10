El Coruxo busca su primera victoria en casa

Tres semanas después del último partido ante su afición, que se saldó con una derrota frente a la Cultural Leonesa (1-3), el Coruxo regresa esta tarde O Vao para medirse al Boiro en un duelo de necesitados. Porque desde aquel encuentro, el equipo vigués ha sumado dos empates a domicilio pero no ha conseguido salir de la zona baja de la clasificación. Decimoquinto en la tabla al comienzo de esta octava jornada, recibe a un Boiro que marcha decimosexto con los mismos siete puntos.

Así las cosas, el conjunto que entrena Rafa Sáez no piensa en otra cosa que no sea la victoria, que además sería la primera del curso ante sus aficionados después de dos empates y una derrota.

Sáez recupera para este encuentro al delantero Javi Camochu, que se perdió el encuentro del pasado domingo ante el Izarra por una lesión, pero sigue sin poder contar con el guardameta Gerardo Rubio y el atacante Hugo Sanmartín, a los que se ha unido esta semana en la enfermería el lateral izquierdo Miguel Villarejo, con una sobrecarga que ha llevado al técnico a darle descanso para evitar una dolencia más grave.

De esta manera, el entrenador del Coruxo ha convocado a los dieciocho futbolistas disponibles y lo más probable es que no realice demasiados cambios en el once tras dos partidos que terminaron en empate pero en los que los vigueses merecieron más.

"Tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición y estamos deseosos de brindarle por fin una victoria", afirma Rafa Sáez, que sobre los dos resultados anteriores considera que "no perder es importante, pero sobre todo hay que destacar las sensaciones que dejamos, porque fueron dos empates con mucha más tendencia a los tres puntos que a ninguno. Por lo tanto creo que es un acopio de energía, de crédito, y es el punto de impulso con el que afrontamos este partido contra el Boiro, que va a ser complicado pero desde nuestra perspectiva sólo podemos pensar en la victoria".

El Coruxo tendrá enfrente a un Boiro dirigido por el moañés Fredi Álvarez y que viene de ganar en su campo al Somozas (2-1), su segundo triunfo esta temporada.

"Hay una similitud entre los dos equipos, no sólo porque estemos igualados en la clasificación, sino también en la construcción de la plantilla, el estilo de juego y el perfil deportivo", destaca Rafa Sáez, que sobre el comienzo liguero del Boiro señala que "es normal que esté siendo algo irregular. Es un equipo recién ascendido y parece que últimamente ha dado con la tecla, quizás no de un once base, pero sí de doce o catorce jugadores con los que manejarse. Tiene un entrenador con experiencia y la mayoría de sus futbolistas tienen bagaje para ser solventes en esta categoría, así que supongo que con el paso de los partidos irá a más".

Coruxo: Alberto Domínguez, Josu, Alberto García, Campillo, Pablo García, Iosu Villar, Antón de Vicente, Pedro Vázquez, Mateo, Jorge Fernández y Camochu.

boiro: Guillén, Soto, Crespo, Mateo, Jimmy, Borja Yebra, Gonzalo, Marcos Álvarez, Romay, Juampa y Beda.