El cortafuegos se amplía

A falta de tres jornadas para el final de la primera vuelta –dos todavía por disputarse hasta final de año– parece que empieza a abrirse un hueco entre los cinco opositores a las dos plazas de fase de ascenso y el resto en el grupo gallego de Primera Nacional. Y, cómo no, con un Calvo Xiria como líder más que sólido, contando sus doce partidos por victorias.

El triunfo el pasado sábado del Embutidos Lalinenses en la pista del Servi-Auto Bueu (20-28) ha abierto un cortafuegos de tres puntos entre el quinto y el sexto clasificado, precisamente el conjunto buenense, que a buen seguro todavía peleará por no perder comba. Pero le será complicado, porque por arriba se empiezan a espaciar los fallos y en esta jornada no habido ninguno.

No falló el Calvo Xiria, que dio buena cuenta de un Granitos Ibéricos que nada pudo hacer ante el líder (32-18). El 17-6 del descanso ya era elocuente. Tampoco erró, como queda dicho, el Lalín y lo mismo sucedió con el Acanor Novás, quien recibió a su nuevo técnico, Ismael Martínez, con un triunfo preclaro ayer ante el filial del Teucro (17-31).

El Rodosa Chapela también cumplió en el clásico duelo que vivió con el Academia Octavio (33-25). Asustó, y mucho, el conjunto vigués poniéndose dos goles por delante a falta de un cuarto de hora (21-23). Pero un parcial en ese momento de 9-0 decidió. El último del quinteto de cabeza, el Construcciones Castro Porriño, visitaba a un peligroso OAR que acababa de sorprender al Novás a domicilio, pero los hombres de Miguel Sánchez hicieron valer su saber estar en el último cuarto de hora del choque para llevárselo (26-33).

Ya en otras guerras, el Vilatrade Lavadores sigue en la última plaza con un solo triunfo tras perder en casa con el Saeplast Cañiza en un duelo muy igualado (22-24). Una exclusión postrera mermó las opciones de los vigueses de puntuar.

La SAR Plastic Omnium salvó los muebles en su pabellón con dos goles en el último minuto evitando la victoria de un Luceros que parecía tenerla ya en la mano (26-26).

Por último, el Magope Seis do Nadal se complicó la vida a sí mismo y a todos los equipos que pelean por evitar las dos plazas de descenso al perder con claridad a domicilio ante el penúltimo clasificado, el Calmear Rasoeiro (32-25).