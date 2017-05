El corazón de Manchester fue celeste

El cielo de Manchester amaneció celeste por segundo día seguido y el corazón de la ciudad se fue tiñendo del mismo color con el paso de las horas. Las bufandas y las camisetas del Celta y las sonrisas rebosantes de ilusión y optimismo de sus aficionados fueron poblando poco a poco el centro de la localidad inglesa hasta convertir el entorno de Exchange Square, el punto de encuentro de los seguidores del equipo vigués en Manchester, en territorio celeste.

Los aficionados del Celta habían quedado en Exchange Square a las 14:00 horas locales (15:00 en España). Sin embargo, dos horas antes ya eran cientos los seguidores ubicados frente al Sinclairs Oyster Bar. Los cánticos se hacían cada vez más fuertes, se podían oír desde las calles adyacentes y atraían cada vez a más hinchas, todos convencidos de que el milagro era posible, de que superar al United era un cálculo probable.

En el corazón de Manchester se gritó el nombre del Celta, se cantó la Rianxeira como se hace en las grandes ocasiones y hubo lugar también para cánticos más modernos, como el "Aspas on fire" que la hinchada ha dedicado al delantero moañés. Buena parte de los aproximadamente 2.500 seguidores del equipo vigués que estuvieron ayer en Old Trafford pasaron por el entorno de Exchange Square. Muchos de ellos llegados ayer mismo desde diferentes puntos de Galicia, del resto de España e incluso del extranjero. Muchos después de pasar por todo tipo de vicisitudes para conseguir una entrada e incluso para llegar a Manchester. Entre ellos los miembros del grupo de Carcamáns que tardaron 36 horas en llegar a la localidad británica, después de que les dejasen sin el vuelo que habían reservado desde Lisboa y tuviesen que viajar a Faro para tomar otro avión.

Otros aficionados viajaron a otras ciudades inglesas, como por ejemplo a Liverpool. Los que lo hicieron en la noche del miércoles se toparon con una huelga de autobuses, explica Marcos, aficionado pontevedrés residente en Madrid. "Cuando llegamos a Liverpool, había huelga de autobuses y tuvimos que coger cuatro o cinco taxis entre celtistas", explicaba en Exchange Square Marcos, en aquel momento tan optimista como cualquiera que vistiese una camiseta celeste. "Creo que pasamos, si no ya no venía. Digo que 1-2, sufriendo pero pasamos", afirmaba el aficionado celeste, cuyo entusiasmo no se vio frenado por el 0-1 de la semana pasada en Balaídos: "Ni un 0-5 nos hubiera echado para atrás".

Hipólito, compañero de viaje de Marcos, compartía también su mirada positiva. "Lo vemos de forma muy optimista. Firmo un 0-2 o un 0-3. Menos, no. Estoy convencido de que nos clasificamos para la final. Si no ya no estaba aquí", decía.

Manchester fue celeste por unas horas, pero no por el Manchester City, sino por un Celta que viajó a las islas británicas en busca de una remontada histórica. Pero la afición celeste no estuvo sola mientras calentaba gargantas. También aparecieron por Exchange Square seguidores del Manchester City, algunos de los cuales se animaron también a compartir algún cántico en favor del ayer rival de su gran enemigo, el United.

También acudieron a la céntrica plaza de Manchester algunos de los trabajadores del Celta presentes en la ciudad, como el director de la Fundación, Germán Arteta, o el director de la cantera, Carlos Hugo García Bayón.

Y no faltó el alcalde, Abel Caballero, que viajó ayer mismo a Manchester en compañía del concejal y teniente de alcalde David Regades. Juntos saludaron a la afición celeste y compartieron con ellos unos minutos de entusiasmo y optimismo radical. No había una sola persona con una prenda celeste encima que no creyese que el milagro era posible, que el Celta se metería en la final de Solna. Los había más cautos –"creo que va a ser difícil, pero es un resultado remontable", aseguraba Marcos– y otros convencidos de que el Manchester United no tenía nada que hacer ante el David celeste dispuesto a noquear a Goliat.

El partido se decidió horas después en Old Trafford, pero comenzó a jugarse mucho tiempo antes, en las cabezas y corazones de cada uno de los 2.500 aficionados que acudieron a Manchester, en las de cada uno de los sufridores celestes que siguieron a su equipo en la distancia. "Creemos que todo es posible", dijo Berizzo. Eso también es parte del fútbol.n