Construcciones Castro se une al Octavio para salir en Primera

Aunque todo está pendiente de un último visto bueno de la Federación Española para concederle la plaza en el grupo gallego de Primera Nacional, el futuro del Academia Octavio a corto y medio plazo se ha aclarado tras llegar a buen puerto las negociaciones para que la firma Construcciones Castro abandere un nuevo proyecto. No se trata de una mera esponsorización al uso, sino que el apoyo de José Manuel Castro, responsable de la empresa, supondrá además el diseño de un equipo poderoso en lo deportivo con vistas a pelear en la zona alta de la clasificación.

Además, al aterrizaje del patrocinador se une una reestructuración interna dentro del club, que pasa de tener como única cabeza visible a Javier Rodríguez, presidente desde hace un cuarto de siglo, a contar con una directiva. De hecho, el pasado día 12 se eligió una nueva junta directiva en la que Rodríguez se mantiene como presidente en reconocimiento a sus 25 años de gestión pero a efectos operativos el máximo responsable pasa a ser Jorge Jiménez, ex portero del primer equipo académico entre 1981 y 1990.

Porque ha sido un grupo de ex jugadores y ex directivos de la entidad, en el que también se encuentra Andrés Martínez, los que han salido al paso de la delicada situación del club. Los problemas económicos han lastrado a la entidad en los últimos años y, de hecho, solventar las deudas contraídas ha sido el punto clave tanto en las negociaciones con Construcciones Castro como en la solicitud de la plaza a la Federación Española. Todo apunta a un final feliz, aunque habrá que esperar al arranque de la próxima semana para tener el visto bueno federativo definitivo.

Mientras, en lo deportivo se perfila un futuro halagüeño tras los dos descensos consecutivos de las últimas temporadas. Se mantendrá como entrenador a Modesto Augusto, quien acudió a intentar socorrer al equipo la pasada campaña, y de la mano de José Manuel Castro llegarán al menos ocho jugadores de nivel dentro de la categoría, con quienes se están ultimando los acuerdos.

Si nada se tuerce en el último momento, Vigo recuperará un proyecto que pelee por el ascenso en la Primera Nacional. Y el Academia Octavio frenará la caída de los últimos años.n