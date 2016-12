La confianza de los 200

No será, ni mucho menos, un gran desembarco, pero eso no quita que los dos centenares de aficionados del Celta que se estima que estarán esta noche en el estadio Apostolos Nikolaidis no hayan viajado con la ilusión de poder celebrar como se merece una clasificación europea. Algo más de una veintena de ellos se desplazaron ayer en el mismo vuelo que el equipo, la Federación de Peñas ha gestionado la presencia de cuatro decenas más y el resto han buscado la manera de poder estar en la capital griega para presenciar en directo tan determinante partido.

El gran viaje de la fase de grupos fue, para la afición del Celta, el de Amsterdam. Entre otras muchas razones, porque se confiaba que en este último partido ya estuviese resuelto el pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Pero los dos empates en Balaídos ante el Ajax y el Standard obligan a un esfuerzo especial en Atenas y 200 celtistas no están dispuestos a dejar al equipo solo.

No se harán notar mucho esta noche por el número y porque, muchos de ellos, quieren evitar cualquier tipo de problema con la afición local. La fortuna, para ellos, es que tampoco se espera una gran entrada esta noche en el Apostolos Nikolaidis, por la desafección del equipo heleno con su afición en este momento, por el hecho de que ya está eliminado de la Liga Europa y por la hora del encuentro, las diez y cinco minutos de la noche en Atenas.

Los celtistas llegados ayer pudieron seguir en directo el entrenamiento del equipo a puerta abierta, aunque pocos fueron los que se animaron en una tarde algo fría. Hoy, será el momento de calentar las gargantas para intentar dejarse oír. Tras los logros de la cofradía del 4%, la clasificación no parece algo tan complicado.n