La conexión nigeriana

El Celta Zorka rompió en Valladolid su racha de dos derrotas consecutivas y logró la primera victoria de la temporada a domicilio frente a un rival inexperto que no cedió el testigo hasta los últimos minutos. La aportación de las estadounidense con pasaporte nigeriano Daisy Alaeze y Cecilia Okoye, con 15 puntos para cada una, resultó clave en el 54-58 final, pese a que el lanzamiento exterior celeste fue un auténtico horror (2 triples de 20 intentos).

Con este triunfo, las de Cristina Cantero abren hueco con la zona baja y ya pueden pensar en afianzarse en la zona media, aunque todavía quedan muchas cosas por mejorar de cara al futuro.

El Celta no comenzó nada bien el choque. Desde el primer momento se comprobó que las locales tenían más ansiedad por ganar, ya que sumaban cuatro derrotas consecutivas, y las primeras ventajas siempre fueron suyas gracias a la inspiración de Cecilia Aldecoa, una júnior a la que nadie era capaz de frenar. Así, el 21-15 encendió las alarmas en Cantero, que pidió un tiempo muerto y ordenó un cambio de defensa que sirvió para arreglar la sangría. El 1 de 6 en lanzamientos triples era un lastre demasiado grande, pero afortunadamente Alaeze comenzaba a calentar la muñeca. El 32-30 al descanso dejaba las espadas en todo lo alto.

En la reanudación emergió la figura de Cecilia Okoye. La nigeriana poco a poco se fue haciendo la dueña de la pintura y sus ocho puntos sirvieron para dar la primera ventaja a las visitantes en el minuto 23 (36-38). La defensa viguesa mejoró mucho y el mérito fue saber frenar a Alejandra de la Fuente gracias al trabajo de Arsenic. Sólo era cuestión de saber manejar el tempo del partido y no ponerse nerviosas en el lanzamiento.

Al último cuarto se entró con un 45-45, pero con mejores sensaciones del Celta. En los momentos de la verdad, el equipo vallisoletano pecó de inocente, y acumuló múltiples pérdidas de balón (20 en todo el partido) que fueron aprovechadas por las viguesas, mucho más experimentadas en esta ocasión. Si anteriormente el sustento lo llevó Okoye, en este tramo decisivo fue Alaeze quien se encargó de tomar la responsabilidad.

La alero americana con pasaporte nigeriano, un espectáculo sobre la cancha, fue la encargada de abrir brecha cuando el marcador reflejaba un todavía inquietante 51-52 a falta de tres minutos.

Su acierto, junto a la brillante defensa de Manzanares, que jugó los 40 minutos, permitió al Celta lograr un parcial de 0-6 que sentenció el choque en el Lalo García ante un Ponce que se quedó en nueve puntos en el último acto.

Ponce Valladolid (16+16+13+9):

Huerta (0), Aldecoa (17), Lovett (14), Diongue (6), De La Fuente (9) –cinco inicial–, Nerea Martínez (0), Oliveira (4), Manso (2) y Carrillo (2).

Celta Zorka (11+19+15+13):

Anne Senosiain (2), Ylenia Manzanares (12), Daisy Alaeze (15), Cecilia Okoye (15), Kristina Arsenic (4) –cinco inicial–, Cristina Loureiro (2), Laura Alonso (0), Raquel Carrera (6) y Candela Hermida (2).

Árbitros:

Juan Pinela y Francisco Rodríguez. Sin eliminadas.

Incidencias:

Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el pabellón Lalo García de Valladolid ante la presencia de unos 500 espectadores.