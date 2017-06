O Concello descarta a exclusividade das Travesas por parte dun club

O Concello de Vigo ofreceu onte explicacións tras ser acusado de impedir o nacemento en Vigo dun club de balonmán con intención de alcanzar os primeiros postos da liga Asobal no prazo de catro anos e con José Fernández 'Cerillo' como principal impulsor.

A nova entidade contaría co apoio do Celta de fútbol e das federacións galegas e españolas, pero tamén esixiría a utilización do pavillón Municipal das Travesas. Sobre este punto, o concello de Vigo, a través dun comunicado, indica que "o concelleiro de Deportes, Manel Fernández, quere puntualizar que se trata dun proxecto sen concretar, sen avalar e que pretende ter enteiramente á súa disposición o pavillón Central das Travesas, intentando excluir do seu uso a outros clubs da cidade".

O escrito engade que "o mencionado proxecto, presentado ao Concello poucas horas antes de facelo público nos medios de comunicación, pretendía, segundo se coñece hoxe, utilizar o Central das Travesas como lugar de xogo e adestramento de xeito permanente e cun uso deportivo, comercial e publicitario, circunstancias estas últimas que nunca se lle trasladaron ao Concello porque nunca o aceptariamos".

A entidade municipal engade que "a aceptación desta formulación suporía excluír do uso do pavillón a outras entidades (Octavio de balonmán, Celta Bosco, Patinaxe El Olivo, Carpa, VGO Básket e ANPA Balaídos), ademais das escolas deportivas municipais".

A toda esta argumentación, a entidade municipal engade que "o Real Club Celta apoia este proxecto sen que o Concello teña, tampouco, constancia desta cuestión", e conclúe que "aínda así, o Concello amosoulles a súa disposición a atender á futura entidade garantíndolle o uso deportivo nas instalacións deportivas da cidade".

Deste xeito, a entidade municipal manifesta a súa posición.