Con amor desde las islas

El Celta y la Unión Deportiva Las Palmas rindieron ayer homenaje a las víctimas de los incendios que han asolado en las últimas horas Galicia, Asturias y Portugal. Los integrantes de ambos equipos quisieron rendir tributo a todas aquellas personas que han sufrido el azote del fuego y por ello saltaron al terreno de juego del Estadio Gran Canaria con camisetas en las que podía leerse "Dor e Rabia" en la parte delantera y "#QueimanGalicia, #QueimanAsturias y #QueimanPortugal" en la parte posterior. Asimismo, antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales y los futbolistas del conjunto celeste lucieron brazaletes negros durante el encuentro que cerró la octava jornada de Liga en Primera División.

En la madrugada de ayer, mientras cientos de vecinos del área de Vigo luchaban en las calles contra el fuego, el Celta emitió un comunicado mostrando su "repudia" contra los autores de los incendios y su "cariño" con las víctimas de la tragedia. "El RC Celta lamenta, repudia y condena la ola de incendios que está asolando en las últimas horas la comarca de Vigo y otros puntos de Galicia y que está causando un daño irreparable en nuestra tierra. El club quiere transmitirle su pesar y enviarle todo su cariño a los familiares y amigos de las víctimas mortales del incendio de Nigrán y un mensaje de ánimo y solidaridad a todas las personas afectadas por esta terrible plaga", señaló el club vigués. "El RC Celta quiere además mostrar su apoyo y admiración a todos los profesionales y personas que trabajan sin desmayo en el control y extinción del fuego en nuestros montes y ciudades y agradecer las muestras de solidaridad recibidas desde todos los puntos del país. Muchas gracias a todos", añadió la entidad.

Del mismo modo, varios jugadores del Celta enviaron mensajes de apoyo a las víctimas a través de las redes sociales. Algunos no tenían palabras para digerir lo sucedido. "Non, non e non!!!", escribió en su cuenta de Twitter el portero Sergio Álvarez. "Somos un pueblo luchador, todos juntos vamos a salir adelante. Mucho ánimo a todas las personas afectadas por semejante acto irracional", dijo Iago Aspas.

Emre Mor también tuvo un recuerdo para sus vecinos. "Todo o meu apoio as familias que están a sufrir a causa dos incendios", escribió el turco. Otro de los fichajes veraniegos del Celta, Maxi Gómez –ausente ayer en Las Palmas por sanción– envió un mensaje de ánimo a las víctimas. "Mucha fuerza a las familias afectadas por esto. Terrible. Estamos con ustedes", señaló el delantero uruguayo. "Impactado por lo que estamos viviendo en Galicia. Mucha fuerza", escribió por su parte Sergi Gómez.

Desde fuera de Galicia llegaron también numerosas muestras de apoyo. Por ejemplo, las de dos futbolistas muy vinculados a Vigo y el Celta, Thiago y Rafinha Alcántara. "Aos terroristas incendarios: Galicia quédavos moi grande", publicó en redes sociales el mayor de los hijos de Mazinho.n