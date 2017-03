Complicado regreso a la liga para el Amfiv

nnn El Amfiv regresa esta tarde a la competición liguera con una visita al Fundación Grupo Norte de Valladolid (19:00) en un enfrentamiento que se antoja clave en la pelea por terminar entre los cuatro primeros clasificados para acceder a la 'Final Four' de la competición.

El equipo vigués ocupa la tercera posición con 10 triunfos y 3 derrotas por el balance de 9-5 de su rival. No obstante, César Iglesias, entrenador del Amfiv, precisó que "partidos fundamentales hay muchos. Todos lo son. Acabamos casi de empezar la segunda vuelta y hay que ir partido a partido. Ganar a Valladolid supone un paso más pero tampoco estamos jugando una final porque aun queda mucho. Tenemos que recibir en Bouzas al Ilunion y a Bilbao. Tenemos que pensar partido a partido y tratar de ganar el mayor número posible de ellos para ven dónde estamos al final de temporada".

El equipo vigués no disputa partidos desde la fase final de la Copa del Rey, en la que terminó en la tercera plaza. Un éxito, pero también un condicionante porque lleva un mes parado. César Iglesias desconoce el tono que mostrarán sus jugadores después del parón.n