Competición retiró la sanción al delantero

Por otro lado, el organismo confirmó el encuentro de sanción a Hugo Mallo por acumulación de tarjetas –vio su décima amarilla en Liga– e impuso un castigo de tres partidos al segundo entrenador del Celta, Ernesto Marcucci, expulsado por Martínez Munuera.

El delantero moañés vio su segunda amarilla tras ser objeto de penalti por parte de Sergio Ramos. El colegiado valenciano determinó que Aspas había fingido la infracción, por lo que le enseñó su segunda amonestación del encuentro y la consiguiente tarjeta roja. En su fallo, el Comité de Competición explica que "el contacto del jugador adversario (con independencia de que fuera o no antirreglamentario y con independencia, a efectos probatorios, de los recortes de prensa que igualmente se aportan por el recurrente) es susceptible de provocar la caída del jugador amonestado, de la que no cabe inferir una intención de simular o inducir a engaño al colegiado del encuentro". Por este motivo, el comité dejó sin efecto la segunda amarilla a Iago Aspas, que podrá jugar mañana contra la Real Sociedad.

"Estoy contento por poder disfrutar del último partido de la temporada en casa con mis compañeros y delante de nuestra gente", valoró el moañés tras conocer la decisión de Competición. "Teníamos esperanzas en que la pudieran quitar. Ya me lo comentó el director general (Antonio Chaves) al acabar el partido, que querían recurrir esa tarjeta para que pudiera jugar ese último partido", agregó.

Por otro lado, Competición impuso tres partidos de sanción a Ernesto Marcucci por "protestar al árbitro, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia".