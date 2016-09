Un comienzo con picante

Novedades para el Vigo Rugby. Eso sí, más fuera del campo que dentro del mismo. El primer y principal cambio se hará visible en el pecho de todos los jugadores porque después de cuatro años Blusens deja el patrocinio de la formación, que ahora recae en Kaleido, una firma empresarial dirigida por Xosé Reboredo, ex jugador del club.

Otra importante novedad es deportiva, pero externa. Por primera vez en su historia, el Universidade de Vigo vivirá un derbi estudiantil porque este domingo se mide al Campus Ourense Coosur, la entidad rugbística de la Universidade de Vigo en la ciudad del río Miño. La institución académica vivirá su primer derbi y llegará con cierto picante porque el entrenador del equipo ourensano es David Monreal, el técnico que dirigió cuatro campañas a la entidad viguesa y el que logró ascender a División de Honor.

El duelo llegará en la segunda categoría del rugby español y será el inicio de una temporada en la que Ramón Babé, presidente de los vigueses, explica que "el objetivo es seguir creciendo como club y no nos ponemos ninguna meta. Tenemos que agradecer a Blusens el apoyo de los últimos cuatro años y a Kaleido el paso adelante que dieron este año".

En lo referente al capítulo deportivo, el dirigente argumentó que "no hay demasiadas novedades. Mantenemos el bloque del año pasado, regresan jugadores de la casa y llega algún rugbier gallego de proyección". Maka Tatafu en la delantera volverá a ser la referencia de la escuadra, que recupera a Agustín Bargiela y Mauro González, llamados a ser titulares en el equipo entrenado por Norm Maxwell.

Entre las incorporaciones destaca la llegada de Alberto Silla, llamado a ejercer un papel importante en los medios, además de los terceras Juan Giordiano y Antón Díaz y el pilar Alexandre Goméz.n