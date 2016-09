La comida antes que el postre

El Celta está a un puñado de días de volver a jugar en Europa nueve años y medio después de su último partido en una competición continental. El momento tantas veces soñado por el celtismo llegará el próximo jueves en casa del Standard de Lieja, rival de los vigueses en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Pero antes de disfrutar de las mieles europeas, el Celta necesita estrenar su casillero de puntos en el campeonato nacional. "La Liga es lo que nos da de comer", repiten en el vesutario celeste, conscientes de que tras las derrotas ante el Leganés (0-1) y el Real Madrid (2-1) en las dos primeras jornadas urge empezar a sumar. No será fácil, puesto que hoy visita Balaídos en un horario tan novedoso como difícil de digerir (13:00) el Atlético de Madrid, vigente subcampeón de Europa y que desde la llegada de Diego Simeone ha conseguido consolidarse entre los mejores equipos del viejo continente.

El parón por los compromisos de las selecciones nacionales ha condicionado la preparación del partido tanto para Eduardo Berizzo como para su compatriota 'Cholo' Simeone. Apenas han podido realizar un par de sesiones con todos los jugadores con los que afrontarán el encuentro de hoy, pero la importancia del duelo es máxima para ambos. Para el Celta y para el Atlético. Porque si los vigueses han sido incapaces de sumar en las dos primeras jornadas, los madrileños no pasaron del empate ante dos recién ascendidos como el Alavés y el propio Leganés, ganador en el primer choque de la temporada en el estadio de Balaídos.

El conocido como 'virus FIFA' ha dejado al Celta sin uno de sus jugadores más desequilibrantes: Fabián Orellana. El chileno se lesionó en el último entrenamiento de su selección en este parón y en principio se perderá la serie de siete partidos en 23 días que empieza hoy la escuadra celeste, cinco partidos de Liga y dos de Liga Europa antes de que llegue el segundo parón de la temporada. Una serie de encuentros que obligará a Berizzo a llevar a cabo las rotaciones que ha anunciado, tanto como se lo permitan las lesiones. Porque además de Orellana, se pierden el choque de hoy por lesión Claudio Beauvue, Planas, Rubén Blanco y Marcelo Díaz. Al menos, los dos últimos podrían estar a disposición del técnico argentino para alguno de los dos encuentros que disputará el Celta en la semana entrante: el jueves en Lieja y el domingo en Pamplona contra el Osasuna. En principo, también estará disponible para esos partidos John Guidetti, con permiso del club para quedarse en Suecia tras acudir a la llamada de su selección debido a su inminente paternidad.

Pese a las bajas, la amplitud de la plantilla del Celta permitirá a Berizzo alinear un once de garantías. Sergio seguirá en la portería, por detrás de una defensa que podría estar formada por Mallo y Jonny en los laterales y Sergi Gómez y Cabral en el eje de la zaga. Roncaglia, que sólo ha podido realizar dos entrenamientos en Vigo tras su concentración con Argentina, apunta esta vez al banquillo.

En el centro del campo, el 'Toto' ya advirtió ayer que necesitará del músculo que aporta un jugador como Radoja, brillante en el Santiago Bernabéu y que en principio volverá a acompañar a Pablo Hernández y Wass en la medular.

En ataque, Iago Aspas será titular y Bongonda, Pione Sisto y Rossi son los tres principales candidatos a ocupar los otros dos puestos.

En el Atlético, destaca la ausencia de Augusto Fernández. El que hace un año era el capitán del Celta fue uno de los descartes de Simeone, junto a Thomas y Vrsaljko. Moyá y Cerci están lesionados.n