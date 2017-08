El Comesaña recurrirá ante el TAD la sanción de la Española

nnnEl Comesaña Sporting Club recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), pertenecientes al Consejo Superior de Deportes, la sanción de 13 meses de privación de licencia federativa impuesta por la Federación Española y que le fue remitida ayer. El Comité de Competición federativo acusa y castiga al club con 12 meses sin licencia por negarse a variar los resultados y el reparto de premios del Memorial Belarmino Alonso de cross, prueba organizada por él, disputado el pasado 27 de noviembre y en el que las atletas portuguesas María Pinho y Sofía Martins entraron primera y tercera en meta, siendo descalificadas posteriormente por el juez árbitro por problemas con la licencia. Además, se castiga a la entidad con un mes más por "una incorrección" cometida en el transcurso del expediente al realizar comentarios sobre la persona de Anacleto Jiménez, director del Área de Competición. La resolución no entra a valorar la idoneidad o no de la descalificación de las dos atletas.

Desde el Comesaña, Joaquín Pérez, directivo y habitual portavoz, denuncia diferentes incumplimientos en la incoación del expediente en nombramientos, plazos y otros aspectos y señala que se presentarán ante el TAD los mismos argumentos remitidos tras la propuesta de sanción del instructor del expediente y que la Federación afirma no haber recibido en el plazo de 10 días hábiles. Por su parte, el club señala que recibió dicha propuesta el día 13 y que remitió sus alegaciones el 26 por correo certificado.

El Comesaña desconocía, a día de ayer, desde cuando es efectiva la sanción y si puede serlo antes de que resuelva el TAD, ante el que solicitará, de entrada, la suspensión cautelar. El castigo es el mayor previsto para las dos infracciones en el Reglamento Jurídico Disciplinario, según relata la propia resolución. No es la primera vez que el club vigués tiene problemas de tipo disciplinario con las Federaciones por defender sus principios.n