Colista y 'bestia negra'

Tras encajar la primera derrota de la temporada el pasado fin de semana en A Malata ante el Racing de Ferrol (2-1), el Celta B regresa este mediodía a Barreiro para enfrentarse a un Burgos que llega como colista de la categoría con un solo punto, pero que en las últimas tres campañas consiguió cinco victorias y un empate ante el filial celeste.

Alejandro Menéndez no se fía, pues, del conjunto castellano, en cuy banquillo se estrena además Manix Mandiola, que esta misma semana sustituyó a Paco Fernández como entrenador.

Menéndez no podrá contar con uno de sus hombres fijos en ataque, Juan Hernández, que se lesionó en el encuentro de A Malata, y su sustituto podría ser Joao o Juan Mera. Por lo demás, no se esperan demasiados cambios en un equipo vigués que, pese a caer en Ferrol, mantuvo en este choque las virtudes que lo han llevado al cuarto puesto de la clasificación y mereció al menos un empate.

El técnico celeste tiene pocas pistas sobre un Burgos que, con el cambio de entrenador, presentará seguramente modificaciones tanto en los nombres de los titulares como en el sistema de juego. Manix Mandiola probó esta semana un 4-3-3 con Toni en la portería, una defensa formada por Andrés, Pérez, Jorge García y Dani Gómez; Uxío, Cusidor y Álvaro Antón en el centro del campo; Jorge Fernández y Armiche en las bandas, y Adrián en punta. El técnico burgalés ensayó también un 4-4-2, con Adrián y Diego Suárez en el ataque.

Dos versiones de las que elegirá una para poner sobre el césped de Barreiro, un campo que se le ha dado muy bien al Burgos en las últimas temporadas, en las que cosechó dos victorias y un empate. Además, el cuadro castellano utilizó sus partidos en Vigo como punto de inflexión, ya que llegó en racha negativa e inició una positiva en sus tres visitantes anteriores. Todo un reto para un Celta B que tratará de recuperar el camino de la victoria.

Celta B: Néstor; Kevin, Roger Riera, Alende, Samu; Gus, Borja Fernández; Juan Mera o Joao, Brais Méndez, Hicham; y Borja Iglesias.

Burgos: Toni, Andrés, Pérez, Jorge García, Dani Gómez; Uxío, Cusidor, Álvaro Antón; Jorge Fernández, Adrián y Armiche.