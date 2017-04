El Club Vigo, subcampeón de España tras una igualada final

nnn El Club Vigo Voleibol finalizó el Campeonato de España juvenil en la segunda posición después de perder ayer una emocionante final contra el Tarragona 2018 (3-2). El conjunto olívico llegó a ponerse 1-2, pero acabó cediendo ante el poderoso equipo catalán. No obstante, la derrota no empaña el magnífico torneo del Vigo, primer equipo gallego que llega a la final de un Campeonato de España.

El Tarragona 2018, una especie de selección catalana, pues reúne a los jugadores en concentración permanente, no había perdido ni un solo partido en todo el torneo y había cedido únicamente un set. Un rival de altura para el Club Vigo, que sin embargo jugó de tú a tú a los catalanes.

El cuadro tarraconense tuvo que sufrir para llevarse la primera manga, que acabó con un ajustado 25-23. La igualdad de ese set inicial permitió soñar al Club Vigo, que realizó un gran segundo set para igualar el partido con un claro 19-25. Nada cambió en la tercera manga. El conjunto vigués jugaba a un gran nivel y el Tarragona no encontraba la manera de frenarlo. El resultado: un 20-25 que dejaba al Club Vigo a un paso del Campeonato de España.

Sin embargo, el equipo catalán reaccionó y fue muy superior en el cuarto set, en el que se impuso por 25-14. Los vigueses también cayeron con claridad en el quinto y definitivo parcial, que ganó el Tarragona 2018 por 15-9 para proclamarse campeón de España.

El tercer puesto en el Nacional celebrado en Lorca fue para el Sant Martí, que se impuso por 3-1 al Teruel en el partido por el bronce.