El Club Vigo gana para seguir la estela de los primeros

El Club Vigo devolvió al Emevé el disgusto de la derrota en la primera jornada de Liga con una clara victoria (3-0) en el arranque de la segunda vuelta de la mini competición por grupos de la Superliga 2. A los locales no se les escapó ningún set, aunque bien es cierto que la diferencia en el juego, por momentos, no resultó tan evidente y el rival lucense estuvo a punto de dar algún pequeño disgusto.

El mayor peligro, de hecho, se corrió en el primer parcial porque el Vigo empezó el choque demasiado frío. Sin iniciativa en el juego y sobreviviendo a base de los errores del Emevé, los pupilos de Suso Penedo y Yolanda Sienes llegaron a verse claramente por detrás en el marcador, con un 10-15 que no hacía presagiar nada bueno a los aficionados que se dieron cita en Coia.

No obstante, hubo reacción en el joven equipo vigués. El primer tirón bastó para acechar al Emevé (19-20); el segundo fue suficiente para empatar el parcial (23-23); y el tercero resultó determinante para cerrar el set con dos puntos consecutivos.

Esa remontada dio tranquilidad al Club Vigo para el resto del partido y, al mismo tiempo, le hizo ser consciente de que el partido no sería un paseo. Sendos arranques fuertes en los dos parciales restantes –en ambos se fue hasta un redondo 5-0– le sirvieron para llevar siempre la iniciativa.

Eso sí, el rendimiento no fue lineal, lo que permitió al Emevé acercarse en el marcador en ambos sets. En el segundo, lo hizo 17-15 y apenas inquietó el resultado final, pero en el tercero, sí hubo más nerviosismo con un 19-16 que obligó a un esfuerzo final de los locales para cerrar la victoria y sumar tres puntos básicos para no perder de vista a los primeros clasificados.

Tras esta jornada, el Club Vigo ocupa la cuarta plaza de la clasificación del grupo A de la Superliga 2, con una desventaja de tres puntos con el Náutico Boiro, de cuatro con el Universidad de Valladolid y de ocho con el inalcanzable líder San Sadurniño.

Club Vigo:

Nathan Matos, Óscar Sánchez, Luis Linares, Enrique Martín, Eduardo Zarza y Daniel Ortega –seis inicial–, Iván Sienes (líbero), Carlos Galego, Adrián Pérez, Pérez, Isaac Sánchez y Saúl Cerviño.

Emevé Lugo:

Guillermo Marcos, Marcos Blanco, Antonio Modejar, Dan Lucian, Víctor Jumilla, Adrián García –seis inicial–, Alejandro Pérez (líbero), Pablo Villar (líbero), Pedro Gómez, Nicolás Armesto y Daniel Jiménez.

Parciales:

25-23 (25 min.), 25-21 (23 min.) y 25-20 (20 min.).

Árbitro:

Francisco Barrallo.

Incidencias:

Novena jornada de la Superliga 2. Pabellón de Coia, con un centenar de aficionados en las gradas.