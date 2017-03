"El club también tiene que poner de su parte si Balaídos no se llena"

¿Qué sabor de boca dejó el empate contra el Espanyol?

Medio y medio, amargo y también feliz. Amargo por cómo se dio la primera parte. A pesar de adelantarnos dos veces, nos empataron muy rápido. No fuimos capaces de conservar el resultado. Pero creíamos que el partido era nuestro porque jugamos mejor que ellos. Ya en la segunda parte, con uno menos, cualquiera se pudo llevar el partido, aunque no por ocasiones. Al final, el empate sirve para seguir sumando pero que hay que intentar hacerlo bueno el fin de semana ante un gran rival.

¿Llegar al descanso 2-2 y con un hombre menos después de controlar el primer tiempo genera incredulidad o frustración?

Te deja una sensación extraña, pensando en qué pasó, porque nos metieron dos goles muy rápidos después de adelantarnos. Tuvieron la fortuna de marcar goles con poco que hicieron y no hay que darle más vueltas. El equipo estuvo muy bien, creo que no tuvimos grandes fallos, y eso es lo bueno.

Lo malo es que se dejaron dos puntos por el camino, igual que en Gijón. ¿Cree que han perdido opciones en la pelea por Europa?

No, para nada. Europa sigue estando cerca y quedan muchos partidos, algunos ante rivales directos. Sigue estando todo de nuestra mano. No dependemos sólo de nosotros mismos, pero sí depende mucho de nosotros y ojalá tengamos un buen final de temporada.

Tras el partido, en caliente, tanto Berizzo como Aspas lamentaron las equivocaciones arbitrales. ¿En frío todavía duelen esos errores?

No. Por suerte o por desgracia, a veces los árbitros te favorecen y otras veces no. No lo hacen a propósito, sino que se equivocan. Durante el partido hablé con él y lo único que le reclamé fue la primera amarilla a Fontás, que creo que no es y acaba en la jugada del empate del Espanyol y después conlleva la expulsión de Fontás. Son circunstancias que se van dando en el partido y tampoco hay que darle más vueltas.

Balaídos tuvo poco más de 11.500 espectadores en las gradas. ¿Les preocupa que la afluencia de aficionados no haya dejado de bajar las últimas temporadas?

Todos tenemos que ayudar un poco. El equipo lleva unos años muy buenos, siempre intenta darlo todo por estar lo más arriba posible e intentamos hacer disfrutar lo máximo a la afición. Creo que hacemos un juego que ayuda a que nos vean, a que los partidos sean bonitos, que a veces nos hace ganar partidos increíbles y otras perder partidos tontos. Pero aunque los pierdas es un fútbol bonito de ver. Es una pena que el estadio no se llene con más gente, pero el club también tiene que ayudar con las entradas cuando ve que no se llena y poner un poco de su parte.

¿En el campo se nota cuando hay menos aficionados en la grada?

Un poco sí que tira la grada en ocasiones, pero un jugador tiene que estar pendiente del partido y al margen de lo que suceda fuera, tanto en casa como fuera. Aunque a la hora de animar, cuantas más personas haya, mejor para todos.

El calendario no da tregua y ahora les toca visitar al Barcelona, que se les ha dado muy bien en las últimas temporadas.

Sí. Va a ser un partido muy difícil en un estadio especial como el Camp Nou. Ellos llegan bien, pero sabemos que en algunos encuentros no están tan fuertes como otros años y ojalá tengan un partido así y lo podamos aprovechar. Tendremos que estar al cien por cien para encontrar los huecos que puedan dejar y hacerles daño.

¿Para un defensa es un reto enfrentarse a atacantes como Messi, Neymar o Luis Suárez?

Siempre es especial. Al nivel al que estamos, defender al jugador que te toca cada semana es muy complicado, pero Messi, Neymar y Suárez son tres de los mejores delanteros del mundo. Tenemos que intentar jugar de tú a tú e ir a por ellos, que es algo que engrandece aún más lo que estamos haciendo.

El Celta defiende habitualmente con marcaje individual. ¿Ante Messi hacen falta más ayudas?

Lo que nos hace grandes es que sea cual sea el rival, siempre jugamos como solemos hacerlo. Con el Barcelona, sobre todo con Messi, necesitaremos más apoyo de los compañeros para defender, pero tenemos que estar pendientes de hacer lo nuestro y hacerlo bien.

¿Le sorprendió que Luis Enrique anunciase que dejará el Barça?

Claro que me sorprendió, también por el momento en el que estamos, porque aún queda bastante hasta final de temporada. Es un gran entrenador, pero dirigir a un equipo como el Barcelona o el Real Madrid conlleva un plus, te hace estar siempre en boca de todos, y eso seguramente cansa un poco. Luis Enrique es un tipo duro de cabeza, pero quizás le ha afectado. De todas formas, lo que decida será bueno para él. Es un gran entrenador y aquí lo demostró. Por suerte, pudimos disfrutar un año tanto de él como de sus ayudantes y ponían mucho empeño en el trabajo. Nos ayudaban en todo lo posible para conocer al rival, hacían un gran trabajo y son muchos años entrenando a la Roma, al Celta, al Barcelona… Al final, es normal que afecte.

Aunque ahora toca jugar en el Camp Nou, supongo que tendrán en mente la eliminatoria de Liga Europa contra el Krasnodar.

Hace mucha ilusión, pero tenemos que ir partido a partido y más en el momento en el que estamos. Queremos volver a clasificarnos para jugar en Europa e intentaremos llevarnos los tres puntos en el Camp Nou, aunque sabemos que será difícil. Ojalá podamos hacerlo para después pensar en el Krasnodar. Afrontamos la eliminatoria con mucha ilusión y tenemos muchas ganas de llegar lo más lejos posible en Europa.

El Celta ha disputado ya 40 partidos oficiales esta temporada. ¿Lo notan en las piernas?

La fatiga está ahí, el cansancio se acumula y a final de temporada se nota, también porque los partidos son más importantes. Todo pesa. Pero sabemos que queda poco y tiramos mucho de corazón. Nos cuidamos al máximo y el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, haciendo cambios para cuidar a la gente lo máximo posible.n