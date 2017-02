Cita con la historia

A Sangriña acoge esta tarde lo que puede ser un día histórico para su equipo, el Mecalia Atlético Guardés de balonmano. La formación local defiende ante el Colegio Gaia cuatro goles de renta en el partido de vuelta de octavos de final de la Challenge Cup de balonmano femenino. El premio, entrar en cuartos, una ronda a la que nunca pudo llegar el equipo.

El enfrentamiento disputado hace una semana en terreno portugués mostró que la formación lusa es un rival duro, con mucha agresividad en defensa y que opta por la velocidad en ataque. De hecho, el resultado final de 26-30 indica este hecho. Por este motivo, el Guardés trató de ajustar algunos detalles para mejorar su juego ante un rival correoso y duro. Aun así, la semana estuvo condicionada por el enfrentamiento que disputó el pasado miércoles ante el Mavi Nuevas Tecnologías (23-18), correspondiente a la competición liguera.

José Ignacio Prades, entrenador del Guardés, indicó que el de esta tarde "es un partido en el que estamos con muchas ganas y sabemos que es importante. De hecho, incluso intento desviar la presión de las jugadoras para que puedan jugar como saben".

En lo referente al plan del encuentro, el técnico precisó que "tenemos cuatro goles de renta, pero no son nada en balonmano. Debemos salir a ganar el partido y aumentar la renta, no a defender lo que tenemos desde el inicio". Prades matizó que "ellas pudieron preparar el partido con calma, durante toda la semana. Nosotros tuvimos partido y no pudimos hacer todos los ajustes que quisiéramos, pero sí nos centramos en lo más importante para llegar bien al partido".

El Guardés afronta el enfrentamiento con todas las jugadoras disponibles y, con casi toda seguridad, un pabellón lleno. Habrá calor en A Sangriña.n