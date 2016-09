De la cima a la agonía

La ciudad de Vigo y el área metropolitana acogerán este año a cuatro equipos en la División de Honor juvenil, la cifra más alta de la última década y, eso sí, los equipos afrontan el curso con objetivos claramente diferenciados.

David de Dios continúa al frente del equipo juvenil del Celta y sigue en una especie de valle en la cosecha deportiva de A Madroa. Dispone de un grupo veterano de hasta quince futbolistas de último año que intentarán dar un paso adelante y luchar por el título liguero. A diferencia de cursos anteriores, el nivel de calidad individual no es tan alto, pero el técnico buscará la fortaleza en el conjunto y en la experiencia. Son aspirantes al título y mañana tienen el primer duelo directo. Es ante el Deportivo en A Madroa (16:30).

En un segundo escalafon aparece el Val Miñor de Nigrán, que también ultima la productividad de una generación de futbolistas. Álex Villar mantiene el bloque que el pasado curso logró salvar la categoría y entiende que "deberíamos dar un paso adelante y no pasar tantos aprietos como el año pasado". Sólo dispone de tres incorporaciones: Pablo López, Adrián González y Adrián Pena. Inician el curso mañana en casa ante el Oviedo (18:00).

El Alondras vuelve a representar al Morrazo en la División de Honor del fútbol español y su entrenador Javi Tenorio reconoce que "si me dices que nos salvamos en el último minuto del último partido, lo firmo ahora". Ya tiene experiencia en esa situación la formación canguesa, que escapó del descenso los dos últimos años en el partido final. El domingo visita al Compostela (11:30).

En esta ocasión, el club cuenta con diecisiete jugadores de la comarca de O Morrazo y Tenorio reconoce que "si nosotros dominamos a equipos como Celta o Deportivo, es que algo marcha mal en el fútbol".

Por su parte, el Areosa regresa a la categoría con una generación de futbolistas de gran calidad que obtuvo el ascenso de forma solvente el pasado curso. Mantiene a once futbolistas que lograron el ascenso y completa el equipo con jugadores del club. El Areosa mantiene su política de cantera y, con ella, buscará permanecer en la categoría. Este año sabrá si tiene suficiente nivel y el primer test es mañana en casa ante el Sporting (16:00).n