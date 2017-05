Chelo: "Mi intención no es volver a Chile por lo pronto"

Marcelo Díaz es uno de los jugadores sobre cuya continuidad en el Celta se duda, a pesar de que todavía tiene dos años más de contrato con el conjunto vigués. La pérdida de peso en el equipo en la recién terminada temporada, por culpa de sus problemas físicos y por la irrupción de Nemanja Radoja, y la salida de Eduardo Berizzo, el gran valedor de su fichaje en el mercado invernal de 2016, se unen a su reconocido deseo de volver en algún momento a su Universidad de Chile para que su futuro sea incierto.

En cualquier caso, en las últimas horas el centrocampista, que disputará en breve la Copa Confederaciones con la selección chilena junto al también céltico Pablo 'Tucu' Hernández, retrasó ese posible retorno al fútbol chileno, donde es tremendamente valorado por sus logros con el Universidad de Chile de Jorge Sampaoli y por los títulos con el combinado nacional.

Aterrizado en su país y antes de poner rumbo a Rusia, Chelo Díaz recordó su situación contractual y mostró su intención de seguir, al menos, en el fútbol europeo. "Me quedan dos años de contrato en Celta y mi intención no es regresar por lo pronto", dijo para acallar los rumores que, como cada mercado, lo sitúan en camino hacia Universidad de Chile.

Eso sí, reiteró en varias intervenciones ante los medios que su idea sigue siendo volver a Chile para los últimos años de su carrera, que cree que todavía se puede prolongar en el tiempo a sus 30 años de edad. "Siempre tengo la intención de volver, pero no seré irrespetuoso ni faltaré al respeto a los jugadores que hoy están en la 'U'", señaló. El centrocampista insistió en que no quiere que su fama en Chile suponga presión para los futbolistas, los técnicos y los dirigentes del que fue su equipo, con el que se siente muy identificado. Por eso, de cara al futuro, "si se llega a dar en un momento, tienen que estar de acuerdo los dirigentes y el técnico. En este momento no tengo nada de la 'U' y en un futuro, lógicamente, me gustaría volver".

De ese idilio entre jugador y equipo habla la cena de homenaje al céltico que se ha organizado para el próximo lunes y a la que podrán asistir los aficionados de Universidad de Chile. Un programa de radio, "La Magia Azul", ha sido el instigador de un acto al que el propio futbolista ha confirmado su asistencia para departir con los seguidores de la 'U'.