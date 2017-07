A chave é ser o menos pobre dos necesitados

Cuestión de necesidade, fame ou tempos de escaseza. O inicio de tempada en Bilbao pon de manifesto que Tirán Pereira e as demais embarcacións galegas da Liga ACT -agora denominada Euko Label- deberán loitar pola permanencia nunha campaña que parece incrementar a diferencia entre os botes da zona cabeceira e os da parte baixa, onde loitará Tirán.

A xornada comezou cunha quenda na que Ares e Ondarroa, recén ascendidos, compartían contrarreloxo con San Pedro e Zierbena. Os prognósticos indicaba que o barco local do Nervión, adestrado polo vigués Zunzunegui, está esta tempada para dar un salto de calidade e así o fixo: rematou quinto. Polas sensacións, será complicado que volva á quenda inicial en toda a tempada.

A partir de aí, Ondarroa deu a sorpresa cun rendemento moito máis alto do esperado. Comezou co forza e decisión para establecer os mellores rexistros e, co paso dos minutos, era un tempo mellor que os da segunda manga. Non obstante pagou o esforzo no derradeiro longo, pero o traballo serviu para unha sétima posición que é caza maior para os vascos.

San Pedro e Ares foron por detrás. Os de Pasaia caendo pouco a pouco no seu rendemento e os coruñeses subindo minuto a minuto. Evitaron un inicio atrevido e a táctica serviulle para rematar na décima posición. Evita comezar a tempada nas dúas últimas prazas, as de descenso e promoción.

A quenda de Tirán



A quenda intermedia foi a de Tirán e Cabo da Cruz, xunto con Astillero e o reforzado Orio. Jon Salsamendi, campión con Urdaibai, dirixe este ano o barco guipuscoano, o de maior peso histórico no mundo das traiñeiras. Ten que aspirar a vitorias e foi cuarto.Dominou a manga, pero pouco máis.

Por detrás, a "Mar do Con" asinou un bo papel na quenda máis lenta do día. O vento subiu algo a forza para frear o rendemento de traiñeiras que están chamadas a loitar pola permanencia. Tirán Pereira, coa tripulación titular a bordo, mantívose firme e cun ritmo en progresión durante toda a regata. Serviulle para ser segundo de quenda e para superar a Ares, da anterior. Non obstante, entre o vento e a igualdade da competición, o barco moañés asinou unha novena posición con certo sabor acedo porque quedou a menos de medio segundo de San Pedro.

O cronómetro tamén indica que a tempada será dura e coa mirada posta na zona baixa máis que na alta. En primeiro lugar polo rendemento propio e, en segundo, polo potencial das tripulacións cabeceiras. Se o ano pasado Urdaibai e Hondarribia estaban un paso por diante, este ano están con dous sobre o resto e aparece un novo chanzo no que, ademais de Kaiku e Orio, sitúase Zierbena. Unha situación que afasta a Tirán das prazas cabeceiras e que incrementa a fenda entre barcos dentro da competición. Onte, na contrarreloxo do Nervión, nunha regata que historicamente é de poucas diferencias, a distancia entre o gañador, Urdaibai, e o último, Astillero, foi de 58 segundos. Todo un mundon