A chave dos dez minutos

Unha clasificatoria moi dura, moi axustada. O prognóstico así o establecía e así se cumpriu porque Tirán Pereira tivo que facer un gran longo de regreso para cruzar a chegada a menos de vintecinco segundos de Hondarribia, que marcou o mellor tempo do día para estar na final da Bandeira da Concha que comeza este domingo.

A chave, como adoita a suceder na Bahía de San Sebastián, estivo no regreso, cando as tripulacións teñen que sacar toda a forza e habilidade coas ondas na popa da embarcación. Onte o mar estaba bravo e a necesidade, grande. A única ciaboga, na metade do percorrido, establecía que Tirán Pereira estaba na oitaba posición a seis segundos de Ziérbena e nun estreito marxe de dous con Kaiku, Astillero e San Pedro. Cinco tripulacións para tres billetes. Era preciso facer un regreso para a praia de enorme nivel para meterse e Kaiku estableceuno en dez minutos xustos, foi a fronteira que separou a gloria das bágoas.

A "Mar do Con", o barco de Sestao -que aínda ten o susto no corpo-, e Ziérbena estableceron este rexistro na segunda parte da regata e o domingo estarán no auga ó igual que Hondarribia, Urdaibai, Orio e San Juan. Por contra, San Pedro e Astillero non tiveron capacidade para regresar en dez minutos e quedan sen premio. Os cántabros rexistraron un 10:06, os de Pasaia 10:11.

Foron os que pasaron a xornada máis dura, especialmente a tripulación de Astillero adestrada polo moañés Dani Pérez. Por cuarto ano seguido quedan na oitava posición, o lugar das bágoas. De feito, caíronlle a algún diretivo.

No tocante ó resto de tripulacións galegas, Cabo da Cruz amosou, de novo, que esta tempada non está como en ocasións precedentes. Estivo lonxe de clasificación e rematou na décima praza. Un balance negativo como tamén o foi para Samertolameu de Meira, na décimo novena posición con máis dun remeiro no bote que xa vogou na final. Ares foi décimo quinto, lonxe da clasificación e tamén de Portugalete e Ondarroa, os barcos cos que terá que competir por unha praza na Liga ACT na promoción de ascenso.

De regreso a Tirán, José Ángel Cambados 'Truco' recoñeceu que non tivo todo o seu potencial. De feito, a súa lumbar está inflamada e seguiu a regata dende terra, mentres que Pablo García foi o marca. Estreo ó grande na bahía, xa que Christopher González, ó chamado a marcar o ritmo, chegou onte tras unha xornada de ausencia. A "Mar do Con" navegará o domingo na segunda quenda xunto a Urdaibai, Ziérbena e Donostiarra. Mala quenda porque adoita ser máis lenta polo vento, pero boa porque debe loitar por ser segunda. O barco de Bermeo parece lonxe.

Na categoría feminina, Cabo da Cruz amosou calidade e meteuse na cuarta posición, lugar que tentará igualar ou subir cando se xogue o título. As novas positivas para o remo da Ría de Vigo chegaron en traiñeiras vascas. Hibaika, club no que militan Lorena Serodio e Laura Lago, marcou o mellor tempo. Hernani, onde figuran as moañesas María Álvarez e Rita Rodríguez, fixo o sexto e debutará na final porque, por primeira vez, haberá as mesmas tripulacións de mulleres na Bandeira da Concha que de homes.

Pola súa banda, A Cabana marcou o noveno tempo do día, lonxe da clasificación. Debutaba e pagouno no rego cara a terra.

Cabo da Cruz clasificou á traiñeira feminina, pero non a masculina en San Sebastián.

"Astillero viña con todo, paseino mal"



José Ángel Cambados 'Truco', remeiro e adestrador de Tirán, seguiu onte a regata dende terra debido a unha lesión nas costas e recoñece que "a situación sempre é 'jodida'. Marcamos o tempo límite e quedaba por chegar Astillero, que viña con todo. Paseino mal e, ó final, quedaron a cinco segundos". O técnico engadiu que "era unha xornada no que había que facer todo ben, ter clara a idea e non errar. Así foi". Agora, na regata final que comeza o domingo, a tripulación moañesa vogará sen presión e "con idea de facer o noso traballo e chegar á terra baleiros. Que non quede a sensación de deixar nada. É o que temos que facer".