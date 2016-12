Chapela y Carballal perdieron sus partidos contra equipos canarios

nnn Los equipos del área de Vigo cosecharon un pleno de derrotas en la undécima jornada de la Liga de División de Honor Plata femenina, dos de ellos contra rivales canarios y los otros dos, frente a conjuntos asturianos.

El Rodosa Chapela continúa sin levantar cabeza y el pasado sábado perdió en su pista ante el Morro Jable Isla de Fuerteventura (18-22), un resultado que deja a las redondelanas en el penúltimo puesto de la clasificación con sólo 2 puntos, mientras que las canarias son octavas con 10.

Por su parte, el Carballal no pudo sacar nada positivo de su viaje a las islas para medirse con el Tejina Tenerife, que acabó imponiéndose por cinco goles de diferencia (30-25). Tras esta undécima jornada, el cuadro vigués ocupa la cuarta plaza en la tabla con 15 puntos, mientras que las canarias se acercan y son ya sextas con un punto menos.

Paula Quintana, con 7 tantos, fue la máxima goleadora del Carballal en un choque en el que Beatriz Sola aportó cinco e Inés López, cuatro.

En los enfrentamientos gallego-asturianos, la SAR Rodavigo no tuvo ninguna posibilidad ante el Balonmano Gijón, segundo clasificado y que arrolló a las redondelanas (34-18). Los cuatro goles de Nerea Bouzón y los tres de Sara González y María Pexegueiro fueron las mejores noticias de una SAR que al descanso ya perdía por siete tantos (16-9) y que con este resultado se coloca en el quinto puesto de la clasificación con 15 puntos, a tres de su rival del pasado fin de semana y del Ansa Oviedo, líder del grupo.

El equipo de la capital asturiana fue, precisamente, el verdugo del Seis do Nadal (30-26), que plantó cara al primer clasificado hasta el tramo final del encuentro (24-24, min.51). Una exclusión de Ana Orge permitió al Ansa Oviedo coger una renta de tres goles que las viguesas ya no pudieron neutralizar. La derrota deja al Seis do Nadal en la novena posición de la tabla con 7 puntos. Los diez goles de Carmen Prelchi y los siete de Carla Abad no fueron suficientes para dar la sorpresa en la pista del líder. n