Chapado supera a Hornillos para presidir la Fedaración

Raúl Chapado Serrano, exatleta abulense de 46 años, fue elegido ayer, por 105 votos frente a los 48 del otro candidato, el presidente de la Federación Gallega, Isidoro Hornillos, nuevo presidente de la Federación Española de Atletismo en sustitución de José María Odriozola, titular durante los últimos 27 años, que no se presentaba a la reelección. Participaron en la asamblea 159 de sus 161 miembros y se registraron 6 votos en blanco.

Tras la votación, Hornillos felicitó al ganador y se declaró "satisfecho con el trabajo realizado. "He querido poner voz a los problemas del atletismo español, pero tal vez el mensaje no ha llegado a los votantes con la suficiente nitidez. Ahora toca seguir trabajando, regreso a Galicia con la cabeza muy alta y para seguir trabajando por el atletismo español, en este caso desde mi Comunidad", afirmó.

Para Hornillos, estas elecciones han sido "un punto y seguido" en su trayectoria como dirigente. "Celebro que tengamos un nuevo presidente con este respaldo y seguirá teniendo mi respaldo incondicional. Hay que saber ganar y saber perder. He ganado cinco elecciones antes de perder esta, pero lo importante es que no pierda el atletismo español", indicó.

"Cuando haya algo que no me gusta", advirtió, "lo voy a decir. Lo hice con el anterior presidente y voy a seguir haciéndolo ahora. Por supuesto si lo que se plantea es coherente tendrá mi apoyo incondicional. Voy a votar con absoluta libertad".

Por su parte, Chapado se declaró dispuesto a "buscar el punto de encuentro para trabajar sobre un proyecto común" y destacó que había sido una campaña electoral "limpia salvo algún mínimo detalle". Sobre sus primeras medidas, dijo que "tenemos un director técnico, una estructura técnica y seguimos funcionando, no tenemos ninguna urgencia, nada está funcionando mal", explicó.n