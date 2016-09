Chano se quedó a dos décimas del podio en su prueba fetiche

Sebastián 'Chano' Rodríguez se quedó ayer por primera vez fuera del podio en unos Juegos Paralímpicos. En su prueba fetiche, la que dedica siempre a su ciudad de adopción, el nadador vigués terminó cuarto, a veinte centésimas del bronce del estadounidense Roy Perkins, de 26 años, que repitió tercera plaza como en Londres cuatro años atrás, cuando Chano le arrebató la plata al necesitar 25 centésimas menos.

Dieciséis años y cinco Juegos han tenido que transcurrir para que Chano Rodríguez se quedase fuera de un cajón donde obtuvo el oro en Sydney 2000 y Atenas 2004, el bronce en Pekín 2008 y la plata en Londres 2012.

El nadador vigués, que horas antes había acabado segundo su serie clasificatoria (34.96) por detrás de Perkins (34.22) y con el cuarto mejor tiempo de las dos mangas, sabía que necesitaba dar el máximo para regresar al podio. Días atrás, en la prueba de 200, se había encontrado bien ensayando en el primer largo con vistas precisamente a la prueba que más le gusta.

Vistos los tiempos, y con Daniel Dias, de 28 años, inalcanzable para los demás, había muchos candidatos para la plata y el bronce. Desde la calle 6, el vigués lo intentó. De hecho, rebajó su registro respecto a la clasificatoria en 34 centésimas (de 34.96 a 34.62), pero al nadador estadounidense, que firmó un crono peor que en las series (de 34.22 a 34.42), le bastó para morder el tercer metal. En la final, Dias y Rodríguez nadaron más rápido que en las semifinales, mientras que el vietnamita Thanh Tung Vo (de 33.87 a 33.94) y Perkins bajaron. No obstante, aún le faltaron dos décimas al vigués.

Chano Rodríguez, de 59 años, hizo lo que tenía que hacer. En Londres, pasó de 33.80 en la clasificatoria a 33.44 en la final (-36 centésimas). Esta vez también mejoró su registro, pero el norteamericano aguantó y en estos Juegos ha explotado definitivamente Thanh Tung Vo, de 31 años, séptimo en Londres 2012 (36.05) y que en mayo estuvo en los Europeos de Funchal para hacer primero.

"Creo que he nadado muy bien, me he sentido muy fuerte, pero se ve que Perkins lo estaba un pelín más. Tanto el seleccionador como el entrenador están muy contentos. Nos queda el 100. Siento mucho no poder dedicarle a Vigo como siempre una medalla en estos Juegos pero, dada la evolución del deporte, creo que un cuarto puesto tampoco está mal", explicó Chano tras la final.

Al nadador le hubiera gustado ocupar un cajón del podio. "Evidentemente todos los deportistas queremos más; no estar nunca contento es la gracia de este deporte", dijo el vigués, que aun así aseguró estar satisfecho porque "he sentido una gran energía de toda España, desde Galicia y desde Cádiz en particular con mis amigos los 'Merendiñas'. Tengo como quinientos whatsapp y no podré leerlos todos, claro".

Quedarse sin morder metal no lo desanima. "Esto no me quita energía, todo lo contrario: me da más si cabe para el 100. Esa prueba está más difícil, evidentemente. Si había alguna opción de medalla estaba en el 50 pero, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro y hay que pelear hasta el final", señaló Chano Rodríguez, que avisó de que "estos días que me quedan seguiré entrenando y peleando duro". El sábado, la solución. n