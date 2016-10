Changui, del Ribadumia, pasa un día en coma por una infección

El partido entre el Ribadumia y el Rápido de Bouzas, disputado ayer en el campo de A Senra, estuvo marcado por las últimas horas vividas por el veterano delantero local Marco Yañez 'Changui', que padece una enfermedad infecciona por la que estuvo, aproximadamente, 24 horas en coma. Ayer salió de esa situación y se recuperaba en el hospital de Conxo.

El proceso vivido por Changui resultó extremadamente rápido. El futbolista acudió al entrenamiento del jueves, pero ya se sintió débil y no lo terminó. Posteriormente, pasó una mala noche y comunicó a su técnico que el viernes no acudiría a la sesión preparatoria. Comenzó a sufrir una fiebre alta, de hasta 41 grados. Por la tarde acudió una ambulancia a su casa para trasladarlo al hospital do Barbanza y el futbolista perdió la consciencia. Posteriormente fue derivado al hospital santiagués de Conxo en estado de coma. Recuperó la consciencia a las 3 de la mañana sin recordar nada y fue sedado y entubado hasta primera hora de este domingo.

El delantero respondió bien al tratamiento y ayer se recuperaba tras ser visitado por sus familiares. No obstante, se desconoce el origen de la infección sufrida por Changui.

El partido de ayer que enfrentaba al Ribadumia y al Rápido de Bouzas finalizó con victoria del conjunto local con un solitario tanto de Fran Fandiño. El goleador y sus compañeros dedicaron la diana y la victoria a su compañero.

Ribadumia:

Manu Táboas, Borja Sáez, Rafita, Miguel Vázquez, Iago Martínez, Stephane, Betancort (Ardanaz, min. 75), Adrián Camiño, Fran Fandiño (Somoza, min. 87), Hugo, Sanín (Reigosa, min. 66).

Rápido de Bouzas:

Diego García, Jesús Varela, Cotilla, Portas, Vieytes, Yago Pérez, Juanma Torres (Diz, min. 46), Iago Paz (Carlos Pereira, min. 46 (Nando, min. 61)), Raúl, Youssef, Pablo Carnero.

Gol:

1-0, min. 13: Fran Fandiño.

Árbitro:

Julio José Martínez. Mostró cartulina amarilla a Stephane, Ardanaz, Fandiño y Manu Táboas; Vieytes, Iago Paz, Carlos Pereira y Youssef.