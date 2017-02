El césped "ralentiza" el juego del equipo

Ayer, Eduardo Berizzo, técnico del equipo vigués, tuvo que hacer también de portavoz del club en este tema –ante la falta de cualquier otra voz– y señaló lo obvio: que el tapete perjudica el juego del equipo.

El entrenador argentino definió el campo de Balaídos como "inestable", lo que "obliga a un control más, a un toque más de balón. Eso ralentiza el juego y cuando se quiere atacar espacios grandes, todo el mundo se resbala, como fue el caso del Jonny". En cualquier caso, Berizzo quiso quitar algo de leña al fuego al añadir una visión positiva del tema: "Pero estamos más adaptados que nuestro rival al campo. Siempre trato de mirar el lado positivo".

Con todo, pese a su buena voluntad, tampoco ocultó que el propio césped puede influir en algún problema físico como el actual de Hugo Mallo. "El campo te obliga a un ejercicio muscular mayor de freno y arranque. Pero no podría asegurarlo", apuntó.

El técnico celeste desveló la causa de los problemas que le indican desde el club. "La explicación es que el campo tiene una humedad subterránea muy difícil de controlar. Se ve que la marea ha crecido… –bromea cuando se le dice que tal factor es inherente a Balaídos desde hace años–. Jugamos en un campo muy blando, muy inestable siempre. Ojalá puedan solucionarlo pronto", dijo.

También explicó que no ha pedido un nuevo césped porque "la solución no sería cambiarlo, ya que la humedad volvería a afectar al nuevo. Lo han cambiado, de hecho. Será que la gente especializada debe encontrar una solución. Sólo puedo decir que sí es inestable y obliga a un fútbol más lento porque puedes equivocarte constantemente. Entonces esa temeridad te hace jugar más lento y a veces te hace resbalar. Ojalá los especialistas lo solucionen".n