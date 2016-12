Los centrocampistas dinámicos

Viéndolo sobre el campo cada fin de semana, a nadie puede sorprender que en lo que llevamos de temporada –según datos de la Liga–, el jugador del Celta que más kilómetros ha recorrido en el torneo doméstico es Daniel Wass. Una consecuencia lógica de su dinamismo sobre el campo, pero también del hecho de haber sido el jugador con más minutos en esta competición.

Sin embargo, no es Wass el céltico que más kilómetros recorre por partido ni el que menos minutos, de media, emplea en recorrer 1.000 metros sobre el campo. Excluyendo a los jugadores que todavía no llegan a los 500 minutos jugados en Liga –con el fin de poder establecer un estudio de comportamiento con suficiente base–, el pupilo de Eduardo Berizzo que más kilómetros recorre por cada encuentro que juega es Hugo Mallo, con 9,23. Y el céltico que menos minutos tarda en recorrer ese kilómetro es Marcelo Díaz, que alcanza tal distancia cada 8,11 minutos que está en el campo.

Un rápido vistazo a las cifras permite discernir que los cuatro centrocampistas celestes tienen un arduo trabajo cada partido. Ellos son cuatro de los cinco que más distancia recorren por cada minuto que pasan en el campo. Si Díaz recorre un kilómetro cada 8,11 minutos, Nemanja Radoja lo hace cada 8,61 y Daniel Wass y Tucu Hernández, cada 8,66. Tal dinamismo sólo ha estado al alcance de Pione Sisto, que ha intentado apurar al máximo sus 671 minutos de fútbol en Liga recorriendo un kilómetro cada 8,46 minutos.

En el apartado de kilómetros por partido, tras Mallo aparecen, presisamente, Radoja y Wass, mientras que la cuarta plaza la ocupa un Iago Aspas encargado no sólo de tirar desmarques en punta, sino también de encabezar la presión. Este apartado penaliza a futbolistas que han entrado en varias ocasiones desde el banquillo, caso de Marcelo Díaz o Sisto.

En total de kilómetros, tras el estajanovista Wass (con sus 146,41) aparece de nuevo Aspas (132,05). Entre los más utilizados, los defensas Cabral, Roncaglia y Jonny son los que más han seleccionado sus metros recorridos.n