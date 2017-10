El centrocampista Wass propone al entrenador jugar de lateral ante Las Palmas

"Faltan Ronca y Hugo y yo le dije al míster que si quiere puedo jugar de lateral", comentó en una conferencia de prensa el futbolista, quien ya ha actuado en esa demarcación en sus inicios en el Evian francés y también en alguna ocasión en Balaídos con el antiguo entrenador, Eduardo Berizzo.

Preguntado por si en estos últimos días ha trabajado como lateral, Wass respondió entre risas: "No lo sé. Yo puedo jugar de lateral, ahora el que tiene que decidir es el míster. Puedo jugar yo o Sergi Gómez".

Contento por haber marcado en los últimos dos partidos de Liga, el jugador nórdico dijo que espera alargar su buena racha goleadora el próximo lunes en el estadio de Gran Canaria, donde su equipo no gana desde el 2001.

"Es un partido muy importante porque en los últimos dos partidos jugamos muy bien pero sólo ganamos al Eibar. Necesitamos los tres puntos, es muy importante para nosotros ganar a Las Palmas", indicó.

Wass, con contrato con el Celta hasta junio de 2019, reiteró que "no hay nada nuevo" en las negociaciones con el club para ampliar dicha vinculación, pese a que ese sigue siendo su deseo.

"Estoy muy contento aquí porque estoy jugando, eso es lo más importante para mí y para mi fútbol. De momento no hay nada nuevo. Entiendo al club porque yo no necesito firmar un nuevo contrato. Hay tiempo, dos años, todo puede pasar", subrayó.

También habló de su ausencia de las últimas convocatorias de su selección nacional: "Mi cabeza está al cien por cien aquí, luego si el seleccionador me quiere convocar yo estaré encantado de ir. Las últimas veces no fui a la selección porque necesitaba descansar, ahora es diferente porque el seleccionador no me convoca".

"Claro que quiero jugar el Mundial con Dinamarca pero lo más importante es jugar en el Celta. En los últimos seis años he jugado como mediocentro y ese es el puesto en el que quiero jugar en mi selección", concluyó.