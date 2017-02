El céltico experto en rima asonante

Cuando los caminos son pedregosos, Pablo Hernández es el céltico con la piel más gruesa. Entiende el fútbol como una batalla, pero con poesía. Si el resto del equipo rima en consonante, él lo hace en asonante. Pero rima, al fin y al cabo. Anoche, cuando no se pudo jugar, Tucu peleó; y cuando se pudo jugar, Tucu jugó. Su partido merecía que el remate que salvó a Pacheco en los últimos minutos no se fuese contra el palo, sino que acabase en el fondo de la portería del Alavés.

Como es habitual, el internacional chileno tuvo que jugar por el aire; como es habitual, tuvo que pelear por abajo; como es habitual, tuvo que ingeniárselas con el balón en los pies. Y todo lo hizo bien. En un campo plagado de minas, por el rival y por el factor meteorológico, supo mantener su égida zancada hasta los minutos finales, en los que el Alavés bajó físicamente pero Pablo Hernández no.

El choque fue una muesca más para el tucumano. De la vuelta depende que sea tatuaje.