El Celta Zorka se gradúa en Navia

El Celta Zorka se graduó ayer en el pabellón de Navia al imponerse de manera contundente a un Cortegada que sólo había perdido dos de sus primeros ocho encuentros. Tras un primer cuarto lleno de dudas que no presagiaba lo que vendría a continuación, el equipo vigués ajustó su defensa en el segundo periodo, en el que equilibró el partido y el marcador, y arrolló a las arousanas tras el descanso con un parcial de 20-2 que ya hizo prescindible el último cuarto. Daisy Alaeze (15 puntos y 5 rebotes), Anne Senosiain (13 puntos y 5 recuperaciones) e Ylenia Manzanares (8 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) fueron las más destacadas en el juego coral celeste, mientras que por el Cortegada brilló la caboverdiana Vandell Andrade (18 puntos y 9 rebotes).

La igualdad en el juego y en el marcador se mantuvo sólo los cuatro primeros minutos, en los que el Celta Zorka neutralizaba la capacidad ofensiva del Cortegada con el acierto de Anne Senosiain y Daisy Alaeze en el aro contrario. Pero cuando la pelota dejó de entrar, el equipo vigués puso al descubierto sus carencias defensivas y del 7-7 se pasó al 7-14 en apenas un minuto, lo que obligó a Cristina Cantero a pedir tiempo muerto a los cinco minutos de partido.

El equipo arousano logró a la vuelta una ventaja máxima de nueve puntos con una canasta de Syll, pero a partir de ahí comenzó la reacción de las viguesas, que lograron equilibrar el encuentro frenando a Vandell Andrade, autora de ocho de los primeros once puntos de su equipo.

Con Raquel Carrera y Laura Alonso en la pista, el Celta llegó a colocarse a cuatro puntos en el minuto 8 (14-18), pero un último arreón del Cortegada tras una falta en ataque de Ylenia Manzanares llevó a las de Vilagarcía a elevar de nuevo la renta hasta los ocho puntos, incluida una canasta de Syll sobre la bocina final del primer cuarto (16-24).

El Celta Zorka cambió su defensa en el comienzo del segundo periodo y consiguió resultados muy positivos. Okoye y Alaeze se pusieron al mando de las acciones ofensivas mientras el Cortegada sufría para anotar y las célticas se pusieron así a sólo dos puntos en dos ocasiones, con la posibilidad de empatar el partido (26-28, min.16; 31-33, min.18). Sin embargo, en cada uno de esos momentos apareció Andrade para dar aire a su equipo con un 2+1 primero y con una canasta y dos tiros libres después.

El equipo de Cantero insistió hasta el final del cuarto, cuando finalmente logró poner las tablas en el marcador con una canasta de Raquel Carrera y tiros libres de Daisy Alaeze. Con el empate se llegó al descanso (36-36).

En la reanudación las viguesas mantuvieron la solidez defensiva y anularon a un Cortegada que estuvo los cuatro primeros minutos sin anotar y que empezó a naufragar en todas las líneas. Aunque el Celta tampoco veía aro con asiduidad, la solvencia atrás le permitió ir abriendo hueco a cuentagotas. Una canasta de Kristina Arsenic puso a las locales por delante en electrónico por primera vez desde los primeros compases del encuentro. La pívot serbia consiguió superar el potente juego interior visitante con otras dos canastas seguidas y después tomaron el relevo Ylenia Manzanares y Daisy Alaeze. Cuando la renta celeste era ya de once puntos (49-38, min.28), el técnico vigués del Cortegada, Rubén Domínguez, solicitó tiempo muerto.

Parar el partido no sirvió de nada a las arousanas, que siguieron sin poder anotar y acabaron encajando un parcial de 16-0, que fue de 20-2 en el total del tercer cuarto. Al final de esos diez minutos, el choque había quedado sentenciado (56-38, min.30).

Una canasta de Candela Hermida al inicio del último acto elevó la ventaja local hasta los veinte puntos en un cuarto que ya prácticamente estuvo de sobra. El Cortegada presionó en toda la pista para tratar de reducir la diferencia a la desesperada pero el Celta Zorka no tuvo problemas para hacerse con una victoria contundente.

Las viguesas superaron así a su primer rival de la zona alta antes de visitar el próximo fin de semana al GDKO Ibaizabal.

Celta Zorka (16+20+20+16):

Anne Senosiain (13), Daisy Alaeze (15), Ylenia Manzanares (8), Cecilia Okoye (9), Kristina Arsenic (6) –quinteto inicial–, Cristina Loureiro (4), Laura Alonso (7), Raquel Carrera (6), Candela Hermida (4) y Nerea Arambarri.

Cortegada (24+12+2+12):

Salomé García (8), Sara Gómez, Belén Mejías (11), Vandell Andrade (18), Ndeye Syll (6) –quinteto inicial–, Sofía Mallo, Miriam García (3), Davorka Balic (4) y Antía Varela.

Árbitros:

Cubero y Martín. Sin eliminadas.

Incidencias:

Partido de la décima jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el pabellón de As Travesas ante unos 350 espectadores.